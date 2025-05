Mutmacher für die Wochen der Wahrheit: "Ein Lebenszeichen geschickt"

Würde die Saison 2024/25 mit den aktuellen Tabellenständen enden, dann müsste der SV Westerhausen im Sommer den Gang in die Landesliga antreten. Auf dem drittletzten Tabellenplatz müsste die Wolfsberg-Elf neben dem SV 09 Staßfurt und dem CFC Germania in den sauren Apfel beißen, sollte der SV Blau-Weiß Zorbau aus der Oberliga absteigen. Doch: Das jüngste 0:0-Unentschieden in Stendal war ein Mutmacher für die Wochen der Wahrheit.