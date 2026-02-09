Mutlose Sonsbecker fallen auf Abstiegsplatz zurück

Genau so haben sich alle, die es mit dem KFC Uerdingen halten, den Start in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Am Samstagabend bezwang die Mannschaft von Julian Stöhr im Flutlichtspiel in der Grotenburg den SV Sonsbeck mit 3:0. Die Gäste hatten nicht viel zu melden. „Wir waren in allen Bereichen zu mutlos und zu ängstlich“, sagte Coach Heinrich Losing. Durch den Frintroper Sieg am Sonntag rutschten die Rot-Weißen auf einen direkten Abstiegsplatz ab.
Obwohl es in den vergangenen Wochen etwas Bewegung im Kader des KFC gab, hatte Trainer Julian Stöhr nur Spieler zum Start auf den Platz geschickt, die bereits in der Hinrunde das Trikot der Uerdinger trugen. Dass Justin Möllering (kam vom FC Büderich) auf der Bank sitzen und Keeper Jonas Holzum gegen seinen alten Klub starten würde, hatte Stöhr am Vortag angekündigt.
Die Vorfreude auf einen tollen Fußballabend war groß und bei den 1775 Zuschauern in der Grotenburg vor dem Spiel spürbar. In der dritten Minute spielte sich der KFC erstmals zielstrebig nach vorne. Ephraim Kalonji scheiterte an Schlussmann Jan Fauseweh. Auch in den folgenden Minuten waren es die Gastgeber, die dem Spiel mehr und mehr ihren Stempel aufdrückten. Ein Abschluss von Nedzhib Hadzha wurde abgeblockt (10.). Auf der anderen Seite wurde es zunächst nur dann etwas gefährlich, wenn der KFC selbst durch ungenaue Zuspiele im Mittelfeld die Sonsbecker zum Kontern einlud.
Mitte der ersten Halbzeit war‘s erneut Kalonji, der an einer Doppelchance beteiligt war. Sein tückischer Abschluss konnte Fauseweh nur nach vorne abprallen lassen, Alexander Lipinski setzte den Nachschuss aus spitzem Winkel über den Kasten (25.). Auch fünf Minuten später bekamen die Sonsbecker noch ein Bein dazwischen, als Lipinski wieder vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Die schwache Chancenverwertung in der Anfangsphase störte Stöhr. „Wir müssen einfach viel früher schon führen“, sagte er nach der Partie. In der ersten halbe Stunde vergab Marco De Stefano die gefährlichste Möglichkeit für den SVS, als sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbeiflog (24.).
Dennoch schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der KFC sich belohnen würde. Und wie so oft in dieser Saison war es eine Standardsituation, die den ersten Treffer einleitete. Nach einer zu kurzen Ecke durfte Lipinski nochmals flanken, fand am langen Pfosten Stürmer Etienne-Noel Reck. Dessen verunglückter Abschluss landete vor den Füßen von Kapitän Ole Päffgen, der den Ball über die Linie drückte (37.). Und Päffgen war‘s auch, der seinen Anteil am 2:0 hatte. Er erlief einen Ball im Mittelfeld und leitete so den Gegenangriff ein. Wieder nach einer Hereingabe von Reck war es diesmal Mohamed Benslaiman Benktib, der das Tor erzielte (45.).
Der zweifache Vorbereiter Reck war in der Halbzeitpause dann auch Thema in der Sonsbecker Kabine, wie Losing nach der Partie zu Protokoll gab. „Er hat vor der Pause sehr gut seinen Körper eingesetzt, da habe ich meinen Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass sie sich davon eine Scheibe abschneiden sollten.“ Und das taten sie dann auch.
Nach dem Seitenwechsel wurde der SV Sonsbeck etwas mutiger und agierte phasenweise etwas offensiver. Ein Mal musste die KFC-Verteidigung in der Anfangsphase in höchster Not klären, als Klaus Keisers auf De Stefano flankte (57.). Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber geblockt.
Dem KFC bot sich im weiteren Verlauf mehr Raum, der auch sogleich in Torchancen umgewandelt wurde. Den großen Druck wie gerade in der Schlussphase der ersten Halbzeit entfachte der Favorit nach der Pause jedoch nicht mehr – aber auch, weil er nicht musste. Vielmehr ließen die Uerdinger über weite Strecken Ball und Gegner laufen. Reck setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt (90.).
Die mitgereisten Sonsbecker Anhänger hatten sich von der Losing-Elf einen mutigeren Auftritt – im Spielaufbau wie auch beim Torabschluss – erhofft. Die Gäste ließen durchblicken, dass es ihnen an Selbstvertrauen mangelt. Angesichts der sportlichen Situation im Abstiegskampf fehlte die mentale Stärke, die es braucht, um gegen ein Spitzenteam wie den KFC bestehen zu können. „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, meinte Losing noch.
Für den kommenden Freitag hat der SVS-Trainer ein Testspiel beim Bezirksligisten SF Broekhuysen vereinbart. Anstoß ist um 19.30 Uhr.
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: