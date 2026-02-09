Mutlose Sonsbecker fallen auf Abstiegsplatz zurück

Mitte der ersten Halbzeit war‘s erneut Kalonji, der an einer Doppelchance beteiligt war. Sein tückischer Abschluss konnte Fauseweh nur nach vorne abprallen lassen, Alexander Lipinski setzte den Nachschuss aus spitzem Winkel über den Kasten (25.). Auch fünf Minuten später bekamen die Sonsbecker noch ein Bein dazwischen, als Lipinski wieder vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Die schwache Chancenverwertung in der Anfangsphase störte Stöhr. „Wir müssen einfach viel früher schon führen“, sagte er nach der Partie. In der ersten halbe Stunde vergab Marco De Stefano die gefährlichste Möglichkeit für den SVS, als sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbeiflog (24.).

Dennoch schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der KFC sich belohnen würde. Und wie so oft in dieser Saison war es eine Standardsituation, die den ersten Treffer einleitete. Nach einer zu kurzen Ecke durfte Lipinski nochmals flanken, fand am langen Pfosten Stürmer Etienne-Noel Reck. Dessen verunglückter Abschluss landete vor den Füßen von Kapitän Ole Päffgen, der den Ball über die Linie drückte (37.). Und Päffgen war‘s auch, der seinen Anteil am 2:0 hatte. Er erlief einen Ball im Mittelfeld und leitete so den Gegenangriff ein. Wieder nach einer Hereingabe von Reck war es diesmal Mohamed Benslaiman Benktib, der das Tor erzielte (45.).

Sonsbeck startete mutiger in Hälfte zwei

Der zweifache Vorbereiter Reck war in der Halbzeitpause dann auch Thema in der Sonsbecker Kabine, wie Losing nach der Partie zu Protokoll gab. „Er hat vor der Pause sehr gut seinen Körper eingesetzt, da habe ich meinen Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass sie sich davon eine Scheibe abschneiden sollten.“ Und das taten sie dann auch.