Mutiges Mondorf wird nicht belohnt, drei Platzverweise in Tampere

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Nach einem torlosen Hinspiel starteten beide Teams voller Entschlossenheit. Die erste große Chance hatte Hytönen, dessen Schuss jedoch das Ziel verfehlte. Differdingen zeigte sich ebenfalls gefährlich, doch Vintecinco wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Neuzgang Thill eine Vorlage von Rivas und brachte die Gäste mit einem sehenswerten Schuss aus der 2.Reihe mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel glichen die Finnen durch Raap in der 57.Minute aus. In der 68. Minute verwandelte Kanga einen Elfmeter und drehte das Spiel. In der hektischen Schlussphase sahen Raap, Vintecinco und Bedouret jeweils die Rote Karte. Riski besiegelte schließlich mit dem 3:1 den Sieg für Tampere und das Ausscheiden des luxemburgischen Vizemeisters.

Im Mikheil Meshi-Stadion begegneten sich Dinamo Tiflis und Mondorf im Rückspiel der Quali zur Conference League. Nach einem 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel begann das Match mit intensiven, aber torlosen Minuten. Die erste Chance gehörte Mondorf, wobei Lenny Stoltz für Mondorf gefährlich wurde. Auf der anderen Seite versuchte es Do Couto für Dinamo und leitete damit eine Reihe Torabschlüsse der Gastgeber ein, Treffer sollten aber keine fallen. Die Georgier hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch je länger die Partie dauerte, umso mehr Gelegenheiten konnte sich Mondorf herausarbeiten.

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In der 65.' parierte der herausragende Machado einen von Bah getretenen Elfmeter und in der 87. Minute fiel dann das nicht gänzlich überraschende 0:1 für Mondorf durch Couturier, der einen Eckball per Kopf verwandelte. Damit stand es 2:2 nach beiden Spielen und Mondorf wollte mehr. Nachdem Santos nur die Latte getroffen hatte, scheiterte Far kurz vor der Verlängerung und Lopes kurz nach deren Beginn. In der 110. Minute verwandelte Ninua dann den zweiten Elfmeter für Dinamo zum 1:1. Trotz Überlegenheit der Georgier und Ermüdungserscheinungen bei den Gästen kamen diese durch einen Kopfball von Far noch zu einem Abschluss, aber es blieb beim Unentschieden. Mondorf zeigte eine starke Leistung, die jedoch nicht zum Weiterkommen reichte.

Forkel: „Ziel war es, lange im Spiel zu bleiben“

Mondorf-Trainer Martin Forkel gegenüber FuPa: „wenn ich beide Spiele Revue passieren lasse, dann sind wir nicht gestern ausgeschieden, sondern im Hinspiel in den ersten 19 Minuten. Fazit aus den 210 Minuten: wir haben aus dem Spiel heraus kein Gegentor bekommen, wir haben in den ersten 19 Minuten im Hinspiel zweimal Standards nicht verteidigt und jetzt war es ein Elfmeter-Gegentor. Es war nicht das, was wir im ersten Spiel in der zweiten Halbzeit vom Spielerischen her hinterlassen haben, das war aber auch nicht das Ziel gewesen.

Wir sind nicht mit dem Anspruch hierher gekommen, das Spiel so zu dominieren, wie wir es zum Teil eben in der zweiten Halbzeit des Hinspiels getan haben. Es war uns schon klar, dass Tiflis deutlich druckvoller agieren würde, mit mehr Ballbesitz und zielstrebiger. Unser Ziel war es, lange im Spiel zu bleiben, immer wieder kompakt zu stehen und dann unsere Ballphasen vernünftig zu Ende spielen, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Uns war klar, dass je länger das Spiel 0:0 steht, wir immer gut für ein Tor sein würden und so ist es letztlich auch gekommen.

Natürlich hat man in ein, zwei Situationen wie dem gehaltenen Elfmeter oder der Chance in Halbzeit 1 von der Nummer 11 Glück gehabt, aber ich denke, die ein, zwei brenzligen Situationen, die musst du in einem solchen Spiel einfach überstehen. Wir haben uns das Glück erarbeitet, umso trauriger ist es, dass es hinten raus nicht gereicht hat. Wir hatten in der regulären Spielzeit noch die Möglichkeit, das 2:0 zu machen, kurz vor dem Abpfiff in der Nachspielzeit und sind sehr gut in die Verlängerung gestartet mit einer Riesenchance von Stefan Lopes. Viele positiven Dinge sind mitzunehmen und es gilt vor allem aus diesen zu lernen, um einfach noch stärker zu werden im Verbund, aber auch jeder Einzelne.“