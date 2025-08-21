Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mutiger SSC Burg entführt einen Zähler vom Haarwasen
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga hat der SSC Burg den TSV Steinbach II am Rande einer Niederlage. Dass es immerhin zum Remis reicht, liegt ausgerechnet an einem „Steinbacher Jungen“ +++
Haiger. Völlig überraschend hat Aufsteiger SSC „Juno“ Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim 1:1 (1:0) gegen Gastgeber TSV Steinbach II einen Zähler ergattert. Einen unter dem Strich sogar hochverdienten Zähler für den Außenseiter, der sich sehr mutig präsentierte.