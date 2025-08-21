 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Liefern sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte ein packendes Dillkreis-Derby: Kim Bellinghausen (r.) vom TSV Steinbach Haiger II und Jann Lotz vom SSC Juno Burg. © Björn Franz
Mutiger SSC Burg entführt einen Zähler vom Haarwasen

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga hat der SSC Burg den TSV Steinbach II am Rande einer Niederlage. Dass es immerhin zum Remis reicht, liegt ausgerechnet an einem „Steinbacher Jungen“ +++

Haiger. Völlig überraschend hat Aufsteiger SSC „Juno“ Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim 1:1 (1:0) gegen Gastgeber TSV Steinbach II einen Zähler ergattert. Einen unter dem Strich sogar hochverdienten Zähler für den Außenseiter, der sich sehr mutig präsentierte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

