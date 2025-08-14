Mutiger Neuling: „Werden uns nicht einigeln“

Seit der Erweiterung der Spielgemeinschaft aus Kanzem und Wawern um den SV Ayl vor zwei Jahren läuft es im Saartal: Auf Anhieb stieg das Team der beiden gleichberechtigten Trainer Ralf Reger und Carlo Müller in der Saison 2023/24 als Meister der C15 in die B-Klasse auf. Nur ein Jahr später ging es noch einmal rauf. Dank der Quotientenregel reichte dazu der Vizetitel hinter der SG Weintal-Oberemmel.

„Viele Jungs spielen das erste Mal A-Klasse, doch wir haben auch erfahrene Leute dabei, die schon Bezirksliga gespielt haben, wie Carsten Vogel, Jan Regitz oder Dominik Güth. Unser Ziel ist der Klassenverbleib. Darüber sind sich alle einig“, betonen Müller und Reger. Sie haben klare Vorstellungen, was auf dem Platz passieren soll: „Darüber hinaus wollen wir auch Ballbesitzfußball spielen, aber auch mal tiefer stehen und uns vor allem als Team entwickeln. Bei uns stehen Abwehrarbeit, Mentalität und Kampf im Fokus. Wir haben einen stärkeren Kader als im Vorjahr.“

