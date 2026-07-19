Mutiger FSV macht Lust auf mehr!

Der FSV Waltershausen musste sich im Testspiel dem klassenhöheren VfL Meiningen mit 2:4 geschlagen geben, konnte mit dem Spielverlauf jedoch dennoch zufrieden sein. Gegen den Tabellenzweiten der Landesklasse zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte und spielerisch überzeugende Leistung, die Mut für die kommenden Aufgaben macht.

Waltershausen trat von Beginn an mutig auf und setzte die taktischen Vorgaben im 4-3-3 gut um. Die Mannschaft begegnete dem favorisierten Gegner auf Augenhöhe, kontrollierte phasenweise das Spiel und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Zur Halbzeit lag der FSV knapp mit 1:2 zurück, blieb aber jederzeit im Spiel.