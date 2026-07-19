Mutiger FSV macht Lust auf mehr!

Der FSV Waltershausen musste sich im Testspiel dem klassenhöheren VfL Meiningen mit 2:4 geschlagen geben, konnte mit dem Spielverlauf jedoch dennoch zufrieden sein. Gegen den Tabellenzweiten der Landesklasse zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte und spielerisch überzeugende Leistung, die Mut für die kommenden Aufgaben macht.
Waltershausen trat von Beginn an mutig auf und setzte die taktischen Vorgaben im 4-3-3 gut um. Die Mannschaft begegnete dem favorisierten Gegner auf Augenhöhe, kontrollierte phasenweise das Spiel und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Zur Halbzeit lag der FSV knapp mit 1:2 zurück, blieb aber jederzeit im Spiel.
Kurz nach dem Seitenwechsel gelang der verdiente Ausgleich zum 2:2, wodurch Waltershausen das Momentum zunächst auf seine Seite zog. In der Schlussphase nutzte Meiningen jedoch seine individuelle Qualität und Effizienz vor dem Tor konsequent aus. Zwei weitere Treffer des Landesklasse-Teams entschieden schließlich die Partie.
Trotz der Niederlage überwogen auf Waltershäuser Seite die positiven Erkenntnisse. Gegen einen klassenhöheren Gegner zeigte die Mannschaft eine geschlossene Leistung, überzeugte mit mutigem Ballbesitzspiel und hielt über lange Strecken gut dagegen. Die Art und Weise des Auftritts macht deutlich, dass sich das Team auf einem guten Weg befindet und auf dieser Leistung in den kommenden Wochen aufbauen kann.