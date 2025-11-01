Mutige Vorreiterinnen: El Gars und Schober kämpfen um ihre B-Lizenz

Hanae Yasmina Ulad El Gars und Anna Schober nehmen im Fußballverband Niederrhein eine besondere Stellung ein. El Gars gehört beim Niederrheinligisten Tusa 06 zu den Leistungsträgerinnen, während Schober den Ligarivalen CfR Links sogar als Spielführerin auf das Feld führt. Doch nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Leistungen als aktive Spielerinnen sind El Gars und Schober derzeit im Fokus. Beide arbeiten parallel in der Sportschule Duisburg an ihrer Trainer-B-Lizenz.
Im aktuellen Kurs von Verbandssportlehrer Maik Drzensla sind die beiden 27-jährigen die einzigen Frauen. Bestehen El Gars und Schober Ende November die Abschlussprüfung, dürfen sie Männer-Teams bis zur Oberliga und Frauenteams bis zur Regionalliga coachen. „Wir sind beide beim Fußballverband als Co-Trainerinnen im Mädchenbereich engagiert und so mit dem Trainerjob erstmals in Berührung gekommen“, erklärt El Gars.
Für den Erwerb der Lizenz müssen beide Anwärterinnen eine Menge investieren. Die einzelnen Kursblöcke finden in der Regel an den Wochenenden statt. Neben praktischen Einheiten muss auch fleißig Theorie gebüffelt werden. „Das Ganze ist schon eine Herausforderung“, sagt El Gars. Doch der Aufwand lohnt sich. „Was wir in diesem Lehrgang lernen, hilft uns auch als Spielerin. Maik hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet. Viele Dinge, die ich sonst immer für selbstverständlich und richtig gehalten habe, betrachte ich nun aus einem ganz anderen Blickwinkel“, erklärt Anna Schober.
Ihre Überzeugung, die Trainerschiene parallel zur eigenen Laufbahn weiterzuverfolgen, verfestigte sich nach einem Gespräch mit Bhageshree Modha. Diese ist zwar Teamkollegin von El Gars bei Tusa 06, in gewisser Weise aber auch für Schober ein Vorbild. Denn Modha absolvierte den B-Lizenz-Lehrgang schon im vergangenen Jahr erfolgreich.
Bei Tusa 06 ist man froh, mit El Gars die nächste vielversprechende Übungsleiterin in den eigenen Reihen zu haben. Neben ihr und Modha gibt es mit der inzwischen für Fortuna Köln aktiven Maret Folten noch eine weitere Kickerin mit Fleher Vergangenheit, die im Besitz eines Trainerscheins ist. Eine hohe Anzahl, wenn man bedenkt, dass Frauen im Trainergeschäft bislang eher die Ausnahme darstellen.
An diesem Wochenende steht für El Gars und Schober in Duisburg der letzte Ausbildungsblock auf dem Programm an, bevor es dann in die Prüfungen geht. Somit verpassen beide am Sonntag auch das Derby zwischen ihren Klubs. „Die Spiele gegen Links zählen immer zu den Saisonhöhepunkten. Da wäre ich natürlich gerne dabei gewesen“, sagt El Gars.
Auf dem Papier ist Tusa auch ohne die Offensivspielerin als Tabellenzweiter Favorit gegen das noch sieglose Schlusslicht. Doch El Gars weiß nicht nur seit Beginn des Trainerlehrgangs, dass in solchen Begegnungen andere Gesetze gelten. „Ich rechne mit einer ganz engen Partie. Wir dürfen nicht zu verkopft an die Sache herangehen, sondern müssen versuchen, locker und selbstbewusst zu bleiben.“
Auf der anderen Seite sieht die befreundete Anna Schober die Dinge ähnlich. „Unser Saisonstart war nicht gut. Aber seitdem Christian Klein bei uns das Training übernommen hat, hat sich schon einiges zum Positiven entwickelt. Auch wenn es sich mit Blick auf die Tabelle vielleicht komisch anhören mag, wissen wir immer noch, was wir können. In der Liga kann man bis auf den MSV Duisburg jeden schlagen. Also können wir an einem guten Tag auch gegen Tusa bestehen“, sagt die Abwehrspielerin des CfR Links.