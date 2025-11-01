Mutige Vorreiterinnen: El Gars und Schober kämpfen um ihre B-Lizenz

Auf dem Papier ist Tusa auch ohne die Offensivspielerin als Tabellenzweiter Favorit gegen das noch sieglose Schlusslicht. Doch El Gars weiß nicht nur seit Beginn des Trainerlehrgangs, dass in solchen Begegnungen andere Gesetze gelten. „Ich rechne mit einer ganz engen Partie. Wir dürfen nicht zu verkopft an die Sache herangehen, sondern müssen versuchen, locker und selbstbewusst zu bleiben.“

Auf der anderen Seite sieht die befreundete Anna Schober die Dinge ähnlich. „Unser Saisonstart war nicht gut. Aber seitdem Christian Klein bei uns das Training übernommen hat, hat sich schon einiges zum Positiven entwickelt. Auch wenn es sich mit Blick auf die Tabelle vielleicht komisch anhören mag, wissen wir immer noch, was wir können. In der Liga kann man bis auf den MSV Duisburg jeden schlagen. Also können wir an einem guten Tag auch gegen Tusa bestehen“, sagt die Abwehrspielerin des CfR Links.