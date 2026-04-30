Mutige TSG Backnang holt wichtigen Auswärtsdreier beim Vierten

Backnang zeigte früh, dass die Mannschaft in Nöttingen nicht nur verwalten wollte. Schon in der Anfangsphase setzte die TSG über Standards erste Akzente und kam durch Thomas Doser zu einer guten Möglichkeit. Auch defensiv hielt Backnang den offensivstarken Gastgeber über weite Strecken der ersten Halbzeit gut aus dem Spiel, wenngleich Salvatore Catanzano kurz vor der Pause mit einem Schuss an die Latte die beste Nöttinger Chance hatte. Dazwischen belohnte sich die TSG für ihren konzentrierten Auftritt.

In der 33. Minute fiel das 1:0 für Backnang. Lukas Glaser eroberte auf der linken Seite den Ball und brachte ihn hoch vor das Tor, wo Lorenz Ender per Kopf erfolgreich war. Die Führung entsprach dem Eindruck einer Partie, in der die TSG nach zunächst ausgeglichener Anfangsphase mehr Zugriff entwickelte. Zur Pause lag Backnang deshalb verdient vorn, auch wenn der Vorsprung knapp blieb.

Rückschlag und Antwort

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nöttingen den Druck und kam zu Beginn der zweiten Hälfte zu mehreren gefährlichen Szenen. In der 55. Minute fiel dann der Ausgleich durch Matej Mijic. Für Backnang bestand in dieser Phase die Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Doch die Mannschaft reagierte bemerkenswert. Nur zwölf Minuten später führte ein Entlastungsangriff über die linke Seite erneut zum Erfolg: Lorenz Ender setzte sich durch, seine Hereingabe verwertete der eingewechselte Vincent Sadler am langen Pfosten zum 2:1.

Entscheidung in der Schlussphase

Mit der erneuten Führung gewann Backnang die Kontrolle zurück, obwohl Nöttingen weiter auf den Ausgleich drängte. Die größte Möglichkeit der Gastgeber vereitelte die TSG mit entschlossenem Defensivverhalten. In der 88. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Ali Ferati traf per direktem Freistoß zum 3:1. Damit stand ein Auswärtssieg fest, der in dieser Klarheit vor dem Spiel nicht zu erwarten war. Für Backnang war es ein Erfolg, der angesichts der Tabellenlage und des starken Gegners deutlich mehr ist als nur ein guter Abend.