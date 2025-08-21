Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Jubeln will Tobias Gutscher (Zweiter, von rechts) gerne wieder mit dem FC Neustadt, allerdings keinesfalls mehr als Spieler, sondern nur noch als Trainer. – Foto: Wolfgang Scheu
Mutige Signale aus der Neustädter Festung
Nach missglücktem Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga hofft der FC Neustadt im ersten Heimspiel auf ein Erfolgserlebnis.
Doch das wird schwierig gegen das Topteam vom SC Konstanz-Wollmatingen.
Am Ende brachen fast alle Dämme: Lange schlug sich der FC Neustadt bei der Spvgg. F.A.L. wacker, zur Pause lagen die Hochschwarzwälder nur mit 0:1 hinten. Sicher, es war eine gehörige Portion Glück dabei, die Gastgeber legten einen geradezu verschwenderischen Umgang mit ihren Chancen an den Tag. Doch nach der Roten Karte gegen Fabian Gutmann, nach Einschätzung von Neustadts Trainer Tobias Gutscher eine zu harte Entscheidung, wurde es noch richtig bitter für den FCN. Mit zwei Doppelschlägen schraubte die Spielvereinigung das Ergebnis auf 5:0. Damit handelten sich die Neustädter die zweite deutliche Niederlage ein, denn auch im Südbadischen Verbandspokal hieß es 0:4 – gegen den Türkischen SV Singen.