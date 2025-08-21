Mutige Signale aus der Neustädter Festung

Am Ende brachen fast alle Dämme: Lange schlug sich der FC Neustadt bei der Spvgg. F.A.L. wacker, zur Pause lagen die Hochschwarzwälder nur mit 0:1 hinten. Sicher, es war eine gehörige Portion Glück dabei, die Gastgeber legten einen geradezu verschwenderischen Umgang mit ihren Chancen an den Tag. Doch nach der Roten Karte gegen Fabian Gutmann, nach Einschätzung von Neustadts Trainer Tobias Gutscher eine zu harte Entscheidung, wurde es noch richtig bitter für den FCN. Mit zwei Doppelschlägen schraubte die Spielvereinigung das Ergebnis auf 5:0. Damit handelten sich die Neustädter die zweite deutliche Niederlage ein, denn auch im Südbadischen Verbandspokal hieß es 0:4 – gegen den Türkischen SV Singen.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.