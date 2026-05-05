Mutige Entscheidung: Eintracht Bamberg macht 28-Jährigen zum Chefcoach Patrick Sulewski übernimmt zur neuen Saison bei den "Domreitern" und tritt damit seine erste Stelle im Herrenbereich an von PM/mwi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Patrick Sulewski wird neuer Cheftrainer beim FC Eintracht Bamberg. – Foto: Verein

Bayernligist FC Eintracht Bamberg stellt die Weichen für die kommende Saison und hat sich für Patrick Sulewski als Trainer der ersten Mannschaft entschieden.

Der 28-jährige Fußballfachmann bringt trotz seines jungen Alters umfassende Erfahrung aus dem Leistungs- und Nachwuchsfußball mit. Bereits unmittelbar nach seiner Zeit im Herrenbereich entschied sich Sulewski bewusst für die Trainerlaufbahn. Seine Trainerlaufbahn ist eng mit der nachhaltigen Ausbildung junger Spieler verknüpft. Sulewski folgt damit auf Michael Hutzler, der nach der Trennung von Jan Gernlein im März übernommen hat, aber klar kommuniziert hatte, dass er nur bis Saisonende einspringen wird. Nach einem schwachen Start raus aus der Winterpause hatten die "Domreiter" frühzeitig die Chance auf die Rückkehr in die Regionalliga verspielt. Zuletzt war Patrick Sulewski am Deutschen Fußballinternat (DFI) in Bad Aibling tätig, wo er über drei Jahre in Vollzeit in verschiedenen Funktionen als Chef- und Co-Trainer arbeitete und dort Talente gezielt auf den nächsten sportlichen Schritt vorbereitete. In dieser Zeit sammelte er Erfahrungen unter professionellen Rahmenbedingungen sowie in der Betreuung einer internationalen Mannschaft.

Zudem war Patrick Sulewski Trainer des U17-Bundesligateams im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Bayreuth, wo der Fokus klar auf Entwicklung, Disziplin und modernem Ausbildungsfußball lag. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Jugendbereich und arbeitete eng an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und leistungsnaher Ausbildung. Erfahrungen im Coaching von Herrenteams kann er indes noch nicht vorweisen. Eine besondere Verbindung besteht zudem zum FC Eintracht Bamberg selbst: Bereits als Jugendspieler trug Sulewski in der U17 und U19 des FCE das Trikot des Vereins. Seine fußballerischen Anfänge liegen bei der JFG Deichselbach, ehe er weitere Stationen im Jugendbereich – unter anderem in Baiersdorf – durchlief.