Mutige Aufholjagd: Winti-United scheitert knapp im Penaltykrimi

Am Donnerstag, den 13. November 2025, fand das Cup-Achtelfinale statt. Der SC Winterthur United aus der 3. Liga traf auf den favorisierten FC Wiesendangen aus der 2. Liga. Die Rollen waren klar verteilt, doch das Spiel entwickelte sich ganz anders als erwartet.

Die Partie begann und Wiesendangen nahm sofort das Spiel in die Hand. Mit viel Ballbesitz, ruhigem Aufbau kontrollierten sie die ersten Minuten. Winti-United stand tief, verteidigte geschlossen und liess nur wenige klare Torchancen zu.

In der 32. Minute führte jedoch ein Freistoss zum Rückstand: Eine hohe Flanke in den Strafraum fand den Kopf eines Wiesendanger Angreifers – 0:1.

Die ersten 30. Minute kam Wiesendangen zu drei bis vier gefährlichen Abschlüssen, darunter eine spektakuläre Chance, die Torwart Jannik mit einer herausragenden Parade entschärfte. Aus nur drei bis vier Metern reagierte er blitzschnell und lenkte den Ball mit einem starken Reflex überragend ab. Eine Szene, die Winti-United im Spiel hielt. Ansonsten verteidigte Winterthur United in dieser Phase sehr stabil.

Winti-United zeigte zwar eine solide Defensive, doch Kampfgeist und Wille fehlten noch etwas. Einige Konter waren vielversprechend, aber insgesamt blieb die Mannschaft in der Offensive harmlos.

Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Doch nach der Pause zeigte Winti-United ein komplett anderes Gesicht.

Anstatt erneut tief zu stehen, stellte das Team auf Offensive um, presste hoch, zeigte vollen Einsatz und überraschte damit den FC Wiesendangen völlig.

Diese hatten nicht damit gerechnet, dass Winti-United so aggressiv und mutig aus der Pause kommen würde.

In der 56. Minute fiel dann jedoch das 0:2 – diesmal nach einem bitteren Fehlpass im eigenen Aufbau. Janik spielte kurz zu Yves, der den Ball direkt quer weiterspielen wollte. Der Pass geriet jedoch zu kurz und landete genau in den Füssen eines Wiesendanger Stürmers. Dieser stand plötzlich völlig frei vor Janik und verwandelte souverän zum 0:2.

SC Winterthur United kämpfte weiter und suchen den Anschlusstreffer. Nach einem langen Ball von Janik in der 59. Minute wurde Andy im Strafraum klar gefoult, Elfmeter für Winti-United. Filip trat an und verwandelte souverän zum 1:2.

In der 73. Minute folgte die nächste Überraschung:

Nach einem Einwurf verlängerte Sahab per Kopf, Jaro schoss den Ball mit links aufs Tor und verwandelte eiskalt, neuer Spielstand - 2:2!

Der Favorit war geschockt, Winti-United spielte nun voll auf Augenhöhe.

In der 90. Minute hätte Philipp beinahe die Sensation perfekt gemacht. Sein platzierter Schuss in die rechte Ecke wurde jedoch vom Wiesendanger Torhüter mit einer Glanzparade entschärft.

Danach war Schluss, es ging ins Elfmeterschiessen.

Dort setzte sich der FC Wiesendangen knapp mit 6:7 durch.

Bei Winti-United verschossen Andy und Janik, bei den Gästen einer.

Winti-United zeigte eine herausragende Cup-Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit, in der sie Wiesendangen an den Rand einer Sensation brachten. Mit grossem Kampfgeist, starkem Pressing und mutigem Offensivspiel bewiesen sie, dass sie auch gegen höherklassige Gegner bestehen können. Trotz Ausscheiden kann das Team stolz auf die Leistung sein. Nun geht es in die wohlverdiente Winterpause.

