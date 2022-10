Muth macht Mut "Oh, ja, der saß!" grinste der junge VfR-Abwehrspieler Felix Muth.

Sein Knaller in den Winkel mit dem Halbzeitpfiff zum 2:0 klärte auch numerisch, was sich die Koseltaler über die Distanz der 1. Halbzeit erarbeitet hatten, aber noch nicht auf die Anzeigetafel brachten.

Muth war es auch, der frühzeitig seine Mannschaft ein erstes mal jubeln ließ. Janek Köcher hatte ihn in Richtung Grundlinie geschickt und er drang in den Strafraum ein. Als alle ein Anspiel ins Zentrum erwarteten, drehte er die Kugel mit Effet ins lange Eck (5.). Nicht nur für Ilmenaus Torwart Bernd Müller überraschend, auch auf der Germania-Banklöste der frühe Rückstand Kopfschütteln aus. Doch die Gäste stemmten sich zunächstgegen das nächste Debakel, denn schon bei ihrem 0:4 in der Vorwoche gegen Weimar sahderen Trainer Markus Lauth Ausfallerscheinungen der Abwehr. Der VfR zog sein flüssiges Kombinationsspiel auf, übertrieb es auch stellenweise mit dem Kurzpass-Spiel, das zumeist ein Ilmenauer Bein beim letzten Pass dazwischen kam. So häuften sich Eckbälle oder Freistöße, die Richtung des Spieles blieb einseitig. Erst nach 38 Minuten verzeichneten die Gäste ihren ersten Eckball. So kam das Tor auch einer Erlösung gleich. Oliver Hölzel schoß seinen Freistoß nicht in Richtung Kasten, sondern legte ihn quer zu Muth. Zentral aus 20 Metern schlug das Leder unhaltbar ein (45.).