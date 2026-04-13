Mut, Moral, Mühe – Schlusslicht Emslage ringt Freren ein Remis ab

– Foto: René Diebel

Wenn der Tabellenletzte auf ein Spitzenteam trifft, sind die Rollen klar verteilt. Und doch schrieb der Fußball am Wochenende in Emslage seine eigene Geschichte. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen die SG Freren rang der VfL Emslage dem Favoriten einen Punkt ab – einen, der im Tabellenkeller besonderes Gewicht haben könnte.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignisarm. Beide Teams neutralisierten sich, Torchancen blieben Mangelware. „Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit ging es mit 0:0 in die Kabine“, fasste Peters die ersten 45 Minuten treffend zusammen.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung und dem verdienten Punktgewinn gegen den aktuell Tabellenvierten der Bezirksliga“, bilanzierte Emslages Trainer Oliver Peters nach Abpfiff – und traf damit den Kern einer engagierten Vorstellung seiner Mannschaft.

Die Partie nahm Fahrt auf, als Emslage im Strafraumgewühl zur vermeintlichen Führung kam. „Das erste Tor fiel dann im Getümmel durch einen Abstauber für Emslage, wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung zurückgenommen“, schilderte Peters. Eine Szene, die für Unruhe sorgte – und doch nur ein Vorbote war.

Freren, mit 40 Punkten aus 22 Spielen auf Rang vier der Tabelle, übernahm nach dem Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle. „In der zweiten Halbzeit hatte Freren zunehmend Ballbesitzanteile, ohne aber zwingend im letzten Drittel zu sein“, erklärte Peters. Die Gäste waren optisch überlegen, doch Emslage verteidigte aufmerksam und kompakt.

Nur wenige Minuten später klingelte es erneut. Nachdem Alexander Briegert einen Freistoß ans Lattenkreuz gesetzt hatte, reagierte Kai Völlering am schnellsten. „Kai Völlering stand da, wo ein Mittelstürmer stehen muss“, sagte Peters. Der Abstauber saß – und diesmal zählte der Treffer. Die Freude auf Emslager Seite war entsprechend groß.

Antwort eines Favoriten

Die Führung hatte jedoch keinen langen Bestand. Freren nutzte eine Standardsituation zum Ausgleich. „Einen Freistoß aus spitzem Winkel zog Louis Hölscher weit auf den zweiten Pfosten. Der Ball senkte sich direkt unter der Latte ins Tor“, beschrieb Peters den Ausgleichstreffer – ein Moment, der die individuelle Klasse der Gäste unterstrich.

Mit Spielern wie Flo Hoff, Niklas Hoff und Sascha Wald brachte Freren zudem „mehrere hundert Oberliga-Spiele-Erfahrung“ auf den Platz. Die Routine war spürbar, doch Emslage hielt dagegen – mit Einsatz und Geschlossenheit.

Fast der Lucky Punch

In der Schlussphase wogte die Partie hin und her, doch die klarste Gelegenheit gehörte dem Underdog. „Die letzte dicke Chance hatten wir. Ein Kopfball von Philipp Hermes in der Schlussminute traf jedoch leider nur die Latte“, so Peters. Es wäre der umjubelte Siegtreffer gewesen – doch auch so blieb ein Achtungserfolg.

Für Emslage, weiterhin Tabellenletzter mit nun zehn Punkten aus 23 Spielen, ist der Zähler gegen einen individuell stark besetzten Gegner ein Signal. Realistisch betrachtet ist der Abstieg weiterhin schwer zu verhindern, die Moral in der Peters-Elf passt dennoch. „Für uns dennoch ein verdienter Punktgewinn gegen den Tabellenvierten, der individuell stark besetzt ist“, betonte Peters. „Eine starke Mannschaftsleistung von Emslage, wo einige angeschlagene Spieler auf die Zähne gebissen haben.“

Während Freren im Rennen um die Spitzenplätze – angeführt von Union Lohne (49 Punkte) und ASV Altenlingen (47) – einen Dämpfer hinnehmen muss, sendet Emslage ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Es war kein Befreiungsschlag – aber ein Auftritt, der zeigt, dass sich der Tabellenletzte noch lange nicht aufgegeben hat.