Mut, Kampf und Pitzl-Treffer - Hainsacker holt 1:1 beim Favoriten

Vor rund 400 Zuschauern trennten sich der TSV Kareth-Lappersdorf und die SpVgg Hainsacker am letzten Vorrundenspieltag der Bezirksliga-Süd im Marktderby 1:1 (0:1). In einem intensiven Duell nutzte die Hainsackerer Elf ihre Chancen besser und ging durch Simon Pitzl früh in Führung (20.). Die klar favorisierten Gastgeber erspielten sich zwar mehr Möglichkeiten, blieben aber gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gäste zunächst ohne Erfolg. Erst acht Minuten vor Ende gelang dem eingewechselten Jonas Lax der späte Ausgleichstreffer. Für die Schneider-Elf steht dennoch ein Punktgewinn, der sich wie ein kleiner Sieg anfühlt.
SpVgg-Coach Jürgen Schneider hatte seinem Team eine klare Marschroute für das Derby mit auf den Weg gegeben und konnte mit deren Umsetzung in der ersten Hälfte sehr zufrieden sein. Die Elf der SpVgg Hainsacker agierte nach anfänglichen Schwierigkeiten in einer rassigen Partie mutig und taktisch diszipliniert. Glück hatte die Spielvereinigung bei der besten Gelegenheit der Lerch-Truppe in der Anfangsphase durch Stefan Hofner, dessen Schuss nach Querpass des agilen Anton Henning am Querbalken landete (10.).
Ausgerechnet der ehemalige Karether Simon Pitzl brachte die Gäste dann in der 20. Minute in Führung: Nach einem präzisen Zuspiel in die Spitze überwand er TSV-Schlussmann Niklas Kresz per Heber und markierte seinen ersten Saisontreffer. Nur drei Minuten später bot sich Hainsacker die große Chance zum 0:2: Simon Krause wurde von Robin Peter stark freigespielt, doch Bruno Posayanant rettete auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper (23.).
Der TSV Kareth-Lappersdorf hatte zwar wie erwartet mehr Spielanteile, doch wurden die Angriffsbemühungen der Hausherren im letzten Drittel immer wieder von der konsequent verteidigenden Hainsackerer Hintermannschaft gestoppt. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte der Favorit den Druck spürbar, doch scheiterte Anton Henning aus spitzem Winkel an SpVgg-Keeper David Morgenschweis (34.), ehe Nick Ulschmid kurz darauf eine weitere Gelegenheit vergab, als die Hintermannschaft der Gäste kurzzeitig unsortiert war (36.).
Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste eine brenzlige Phase zu überstehen, als Kapitän Dominik Glötzl nach einem Foulspiel nahe an der Seitenlinie für zehn Minuten vom Feld musste. Kareth konnte die temporäre Überzahl allerdings nicht nutzen. Kurz darauf dezimierten sich die Gastgeber selbst, als Peter Hofbauer nach unsportlichem Verhalten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (60.). Dennoch drückte die Heimelf weiter auf den Ausgleich. Hainsacker konnte die sich bietenden Räume im Umschaltspiel nicht nutzen und kam daher kaum noch gefährlich vor das Karether Tor, abgesehen von einem Freistoß von Robin Peter aus zentraler Position (64.). Der TSV blieb ebenfalls vornehmlich durch Standards gefährlich. Emil Simon köpfte nach einer Ecke knapp vorbei (79.) und auch der Ausgleichstreffer fiel schließlich nach einem Eckstoß, als der eingewechselte Jonas Lax aus 15 Metern platziert flach ins rechte untere Eck zum 1:1 traf (82.). In der Schlussphase drängten die Lila-Weißen noch auf den Siegtreffer, doch sowohl die Querlatte als auch Torhüter David Morgenschweis verhinderten ein spätes Gegentor bei einem Kopfball von Silas Zahner (84.).
Am Ende steht ein hart erkämpfter Punktgewinn, mit dem die SpVgg Hainsacker im Derby beim favorisierten Nachbarn hochzufrieden sein kann.