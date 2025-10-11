Mut, Kampf und Pitzl-Treffer - Hainsacker holt 1:1 beim Favoriten

Vor rund 400 Zuschauern trennten sich der TSV Kareth-Lappersdorf und die SpVgg Hainsacker am letzten Vorrundenspieltag der Bezirksliga-Süd im Marktderby 1:1 (0:1). In einem intensiven Duell nutzte die Hainsackerer Elf ihre Chancen besser und ging durch Simon Pitzl früh in Führung (20.). Die klar favorisierten Gastgeber erspielten sich zwar mehr Möglichkeiten, blieben aber gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gäste zunächst ohne Erfolg. Erst acht Minuten vor Ende gelang dem eingewechselten Jonas Lax der späte Ausgleichstreffer. Für die Schneider-Elf steht dennoch ein Punktgewinn, der sich wie ein kleiner Sieg anfühlt.

SpVgg-Coach Jürgen Schneider hatte seinem Team eine klare Marschroute für das Derby mit auf den Weg gegeben und konnte mit deren Umsetzung in der ersten Hälfte sehr zufrieden sein. Die Elf der SpVgg Hainsacker agierte nach anfänglichen Schwierigkeiten in einer rassigen Partie mutig und taktisch diszipliniert. Glück hatte die Spielvereinigung bei der besten Gelegenheit der Lerch-Truppe in der Anfangsphase durch Stefan Hofner, dessen Schuss nach Querpass des agilen Anton Henning am Querbalken landete (10.).

Ausgerechnet der ehemalige Karether Simon Pitzl brachte die Gäste dann in der 20. Minute in Führung: Nach einem präzisen Zuspiel in die Spitze überwand er TSV-Schlussmann Niklas Kresz per Heber und markierte seinen ersten Saisontreffer. Nur drei Minuten später bot sich Hainsacker die große Chance zum 0:2: Simon Krause wurde von Robin Peter stark freigespielt, doch Bruno Posayanant rettete auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper (23.).

Der TSV Kareth-Lappersdorf hatte zwar wie erwartet mehr Spielanteile, doch wurden die Angriffsbemühungen der Hausherren im letzten Drittel immer wieder von der konsequent verteidigenden Hainsackerer Hintermannschaft gestoppt. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte der Favorit den Druck spürbar, doch scheiterte Anton Henning aus spitzem Winkel an SpVgg-Keeper David Morgenschweis (34.), ehe Nick Ulschmid kurz darauf eine weitere Gelegenheit vergab, als die Hintermannschaft der Gäste kurzzeitig unsortiert war (36.).