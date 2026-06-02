„Musterbeispiel an Verlässlichkeit“: Steffen Lang hört auf

Viereinhalb Jahre schnürte Steffen Lang seine Fußballschuhe für den TSV Essingen. Am vergangenen Samstag stand er zum letzten Mal auf dem Rasen. Trotz einer chronischen Entzündung war der Abwehrspieler ein wichtiger Leistungsträger der vergangenen Jahre. Der heute 32-Jährige spielte für Arminia Bielefeld, den SC Verl, Viktoria Köln und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Zahlreiche Drittligaspiele und sechs Zweitligaspiele stehen in seiner Vita.
Als Lang im Winter 2022 nach Essingen kam, war unklar, wie viel er überhaupt auf dem Platz stehen könne: „Ich wusste nicht, ob ich mit der Verletzung nochmal Fußball spielen kann“, sagt er rückblickend. Aufgrund einer chronischen Entzündung im Fuß musste der Defensivspieler früh seine Profilaufbahn beenden. In den ersten Jahren bei Essingen hatte er die Verletzung einigermaßen im Griff: „Da habe ich sehr viel Zeit in den Fuß investiert, damit es funktioniert. Schmerzfrei gespielt habe ich allerdings nie“, sagt der Mann, der unter dem Strich auf 102 Pflichtspiele für den TSV Essingen kommt.
Trainer Simon Köpf zollt seinem langjährigen Spieler großen Respekt: „Er hat so ein gutes Gefühl für Zeit und Raum, steht immer richtig. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so eine Fußballintelligenz hat. Er tat sich aufgrund der Verletzung manchmal schwer, ins Laufen zu kommen. Umso bemerkenswerter ist es, was er für Leistungen gezeigt hat. Er ist ein Musterbeispiel an Verlässlichkeit.“
Lang spricht von einer „unfassbar schönen Zeit“, die er beim TSV Essingen verbringen durfte. „Ich habe viele super Menschen kennengelernt, hatte immer Spaß in der Mannschaft.“ Er lobt die Entwicklung in den vergangenen Jahren: „Der Verein wird immer professioneller, junge Spieler haben sich sehr weiterentwickelt. Die Mannschaft spielt richtig guten Fußball. Da sieht man, dass eine Handschrift dahintersteckt.“
Auch aufgrund seiner Persönlichkeit wird Lang eine große Lücke in Essingen hinterlassen, wie Köpf betont: „Neben dem Platz ist er genauso wie auf dem Rasen: ruhig, besonnen, ein sehr intelligenter Junge. Für die jungen Spieler war er ein großes Vorbild.“
Große Pläne für die Zukunft hat Lang noch nicht: „Ich lasse es auf mich zukommen. Jetzt genieße ich erstmal die freie Zeit ohne Fußball. Vielleicht kann ich andere Sportarten etwas häufiger machen.“
Steffen Lang, geboren am 14.08.1993
• 6 Zweitligaspiele für Arminia Bielefeld
• 131 Drittligaspiele, darunter 111 Spiele für den VfB Stuttgart II
• 59 Regionalligaspiele für Viktoria Köln
• 102 Pflichtspiele für den TSV Essingen