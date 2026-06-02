„Musterbeispiel an Verlässlichkeit“: Steffen Lang hört auf Ex-Profi von Arminia Bielefeld, vom SC Verl, von Viktoria Köln und von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart beendet beim Oberligisten TSV Essingen seine Laufbahn. von pm · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Viereinhalb Jahre schnürte Steffen Lang seine Fußballschuhe für den TSV Essingen. Am vergangenen Samstag stand er zum letzten Mal auf dem Rasen. Trotz einer chronischen Entzündung war der Abwehrspieler ein wichtiger Leistungsträger der vergangenen Jahre. Der heute 32-Jährige spielte für Arminia Bielefeld, den SC Verl, Viktoria Köln und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Zahlreiche Drittligaspiele und sechs Zweitligaspiele stehen in seiner Vita.







Als Lang im Winter 2022 nach Essingen kam, war unklar, wie viel er überhaupt auf dem Platz stehen könne: „Ich wusste nicht, ob ich mit der Verletzung nochmal Fußball spielen kann“, sagt er rückblickend. Aufgrund einer chronischen Entzündung im Fuß musste der Defensivspieler früh seine Profilaufbahn beenden. In den ersten Jahren bei Essingen hatte er die Verletzung einigermaßen im Griff: „Da habe ich sehr viel Zeit in den Fuß investiert, damit es funktioniert. Schmerzfrei gespielt habe ich allerdings nie“, sagt der Mann, der unter dem Strich auf 102 Pflichtspiele für den TSV Essingen kommt. Trainer Simon Köpf zollt seinem langjährigen Spieler großen Respekt: „Er hat so ein gutes Gefühl für Zeit und Raum, steht immer richtig. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so eine Fußballintelligenz hat. Er tat sich aufgrund der Verletzung manchmal schwer, ins Laufen zu kommen. Umso bemerkenswerter ist es, was er für Leistungen gezeigt hat. Er ist ein Musterbeispiel an Verlässlichkeit.“