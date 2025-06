Muster ohne Wert: 1.FC Stern mit dem Kopf schon in der Relegation

Die Luft war aber längst nicht raus. Leon Blum meldete sich nach mehrwöchiger Verletzungspause gerade rechtzeitig wieder zurück, mit seiner Einwechslung riss er das Spiel prompt an sich. Aus der Distanz zog Blum einfach mal ab, TVH-Torwart Steffen Baumann tauchte ab und wehrte zur Ecke ab. Diese schlug Blum scharf vors Tor heran, Patrick Dalferth irritierte die Verteidiger und gab dem Ball die entscheidende Berührung. Sogar einen zweiten Ehrentreffer hatte Dalferth noch auf dem Fuß, lief frei durch, legte die Kugel aber am herauseilenden Baumann und am Gehäuse vorbei.

Das Ergebnis konnte die Stimmung bei der Saisonabschlussfeier nicht trüben - ganz im Gegenteil sogar. Mit 68 Punkten und 88 erzielten Treffern kann der 1.FC Stern auf die beste Saison der Vereinsgeschichte zurückblicken. Nun heißt es: Voller Fokus auf die Relegation. Am Mittwoch (18 Uhr) treffen die Mögglinger im Rötenbergstadion Untergröningen auf den Bezirksliga-Drittletzten TSG Nattheim. Bei einem Sieg wartet im Finale am Sonntag (16 Uhr) in Schwabsberg der Sieger aus der Partie Union Wasseralfingen – Türkspor Heidenheim. Schafft es der Stern, den Wahnsinn von vor zwei Jahren zu wiederholen und in die Bezirksliga zurückzukehren?