Mustapha Chahrour wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß

Für den FC Germania Lich-Steinstraß ist diese Verpflichtung ein starkes Zeichen. Sie unterstreicht die ambitionierte sportliche Ausrichtung des Vereins und den klaren Willen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln mit jungen Spielern aus der Region. Mit Blick auf die kommende Saison in der Landesliga setzt Germania damit gezielt auf Qualität und neue Impulse, um eine erfolgreiche Spielzeit in der Landesliga zu gestalten.





Leipertz: "Die besten Fußballer aus Jülich sollen auch in Jülich spielen"

Die sportliche Leitung um Florian Leipertz und Renardo Schiffer zeigt sich begeistert von dem gelungenen Transfer. Intern wird die Verpflichtung als wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der Mannschaft gesehen und als klares Signal für die sportlichen Ambitionen des Vereins gewertet. „Wir wollen, dass die besten Fußballer aus Jülich auch in Jülich erfolgreich Fußball spielen können. Diesen Weg werden wir konsequent in den nächsten Jahren weiter umsetzen. Wir hatten sehr vertrauensvolle Gespräche mit Musti und wir sind sehr stolz darauf, dass Musti sich für uns und unser Projekt entschieden hat“, so Leipertz.



Ulrich Kalisch, der erste Vorsitzende des Vereins ist ebenfalls hocherfreut: "An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Musti für die vertrauensvollen Gespräche bedanken – denn die Verpflichtung ist ein Zeichen dafür, welche Entwicklung unser Verein in den vergangenen Jahren genommen hat."

Mustapha Chahrour, der in Jülich geboren und groß geworden ist, blickt ebenfalls mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er freue sich besonders darauf, gemeinsam mit einem Jülicher Verein und vielen Freunden in der Landesliga an den Start zu gehen und seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. Seine Motivation und Identifikation passe mit der neuen Herausforderung perfekt zu den Zielen des Vereins.

"Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten bringt Chahrour auch die nötige Motivation mit, um Verantwortung zu übernehmen und als Impulsgeber auf und neben dem Platz zu wirken. Für das gesamte Team kann ein Spieler seines Profils von großer Bedeutung sein", freut sich auch Coach Michael Hermanns über die Zusage von Musti.

Die Vorfreude im Umfeld des Vereins ist entsprechend groß. Die Fans dürfen sich auf einen kreativen, torgefährlichen und leidenschaftlichen Spieler freuen, der das Offensivspiel der Germania bereichern wird und für besondere Momente sorgen kann.