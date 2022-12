Mustafa Uzun wechselt zu Genclerbirligi Opladen Kreisliga A Solingen: Mustafa Uzun kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück.

Beim FCL stieß der Wechselwunsch des Offensivspielers auf Verständnis und Unterstützung. „Er ist bei uns in Sachen Einsatzzeiten nicht mehr zum Zug gekommen, von daher ist es für uns absolut in Ordnung gewesen, dass er wechseln wollte“, sagt FCL-Klubchef und Trainer Michael Kunz. In den kommenden Tagen will er ebenfalls noch auf dem Transfermarkt aktiv werden und neue Spieler für die Außenbahn verpflichten. Die Gespräche laufen bereits und Kunz ist zuversichtlich, dass zeitnah Vollzug vermeldet werden kann.