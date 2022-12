Mussum geht mit Kantersieg gegen Krechting in die Winterpause Der SC TuB Mussum war gegen den SV Krechting nie sonderlich gefährdet und gewann letztlich klar.

Der SC TuB Mussum 1926 hat seine Position in der Spitzengruppe behauptet und deutlich gegen den SV Krechting mit 7:1 (3:0) gewonnen. In der Kreisliga A Rees & Bocholt hat der SC nach wie vor die Möglichkeit im Rennen um den Meistertitel ein Wörtchen mitzusprechen.

Der SC TuB Mussum brachte ein bezeichnendes Formtief in die Begegnung. Die vergangenen drei Partien der Borkener gingen allesamt verloren. Um den Anschluss an den Tabellenführer GSV Viktoria Suderwick nicht komplett zu verlieren, musste daher eine Reaktion gegen Krechting her.

Und der SC ließ von Anfang an nur wenig Zweifel aufkommen, wer die Partie für sich entscheiden könnte. Nick Rottstegge erzielte die frühe Führung für Mussum (10.). In der Folge zeigte sich auch weiterhin eine klare Richtung in die das Spiel verlaufen würde. Matthias Bovenkerk (38.) und Philipp Vos (45.) erhöhten die Führung noch vor der Pause.

Unverändertes Bild im zweiten Durchgang

Die Gastgeber zeigten sich auch nach Wiederbeginn mit dem gleichen Hunger auf Tore. Maurice Nienhaus (47.) bestrafte die Gäste schon früh. Zwar nahmen daraufhin einige Wechsel auf beiden Seiten das Tempo aus der Partie, doch Mussum blieb weiter torgefährlich. Erneut war es Rottstegge, der für seine Farben erfolgreich war (72.).

Auch die Schlussphase riss in Sachen Torgefahr nicht ab: Zunächst erzielte Jan-Bernd Blomen den Anschlusstreffer für Krechting (82.).