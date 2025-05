„Mussten uns erst einmal dran gewöhnen“ – Relegations-Atmosphäre als Start-Nachteil für Olching

Die Aufgabe für das Rückspiel am Sonntag ist groß, aber noch ist nichts verloren für Olching. Mit 2:3 unterlag der SCO im Hinspiel beim FC Thalhofen.

Olching – Bevor sie mit gesenkten Köpfen in die Kabine gingen, war für die Spieler des SC Olching ein großes Dankeschön angesagt: Sie klatschten mit den zahlreichen mitgereisten Fans ab, die vor allem in der zweiten Halbzeit ihre SCO-Kicker lautstark nach vorne gepeitscht hatten – letzten Endes aber vergeblich. Mit 2:3 (0:1) verloren die Amperstädter beim FC Thalhofen.

Die Gastgeber hatten für perfekte Bedingungen gesorgt: Der Rasen war fein gestutzt – vom Regen, der sich pünktlich zum Anpfiff verzog, nass und schnell – und fast 600 Zuschauer brachten echte Relegationsatmosphäre auf den Platz in Marktoberdorf. Vielleicht zu viele Eindrücke für die Gäste aus Olching, wie Trainer Felix Mayer nach dem Spiel vermutete: „Da mussten wir uns erst einmal dran gewöhnen.“ Anders als die Gastgeber, die bereits in der vergangenen Saison zwei Runden – am Ende erfolglos – durch die Relegationsmühle mussten.

Bitteres Eigentor führt zu Rückstand

Vielleicht lassen sich auch so die ersten 20 Minuten erklären. „Da war Thalhofen klar besser“, musste Mayer zugeben. Die Überlegenheit der Gastgeber kulminierte in der Führung – wenn auch auf kuriose Weise. Nach einer Flanke kam es zu einem Missverständnis zwischen SCO-Keeper Maximilian Hoffmann und Banipal Alskandar, das darin mündete, dass der SCO-Flügelverteidiger den Ball unbedrängt ins eigene Tor köpfte (21.). „Bitter, aber so ewtas passiert“, so der SCO-Trainer.

In der Folge sei seine Mannschaft höher gestanden, erklärte Mayer. Und Minute für Minute kämpften sich die Gäste immer besser in die Partie, bei der es gut und gerne auch 3:3 zur Halbzeitpause hätte stehen können. Auf Olchinger Seite hatte allein Kerem Kavuk drei gute Einschussmöglichkeiten: Gleich in der 1. Minute scheiterte er am Keeper, direkt nach dem Gegentor am Pfosten und kurz vor der Pause verfehlte er das Tor nur knapp. Aber auch Thalhofen hätte noch den einen oder anderen Treffer draufpacken können und hatte ebenfalls einmal Pech bei einem Pfostentreffer.

Doppelte Aufholjagd wird nicht belohnt

Im zweiten Durchgang waren dann die Amperstädter feldüberlegen und kamen folgerichtig gleich zweimal zum Ausgleich. Erst versenkte Jakob Zißelsberger einen Flatterball im Tor der Gastgeber (58.), dann zirkelte Kapitän Florian Obermeier einen Freistoß perfekt in den Winkel (74.). Das Problem: Auch die nun spielerisch unterlegenen Gastgeber kamen zu zwei weiteren Treffern: erst durch Robin Volland, Bruder des Ex-Nationalspielers und Löwen-Rückkehrers (61.), dann durch Dennis Beutel (81.). Und dennoch hätte es beinahe zu einem Remis gereicht: Doch in der 88. Minute scheiterte der eingewechselte Luka Batarilo-Cerdic freistehend an Thalhofens Schlussmann.

Den Kopf in den Sand stecken, kommt für SCO-Trainer Mayer aber nicht infrage. Schon fast drohend sagte er: „Jetzt muss Thalhofen zu uns nach Olching kommen.“ Am Sonntagnachmittag, 17 Uhr, erwartet der Coach eine noch feurigere Kulisse als am Donnerstagabend. Und diesmal kennen die Olchinger die Relegations-Atmosphäre. (Thomas Benedikt)