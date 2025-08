"Mussten sechs verschiedene Torhüter einsetzen"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Unser Ziel war ein Platz im gesicherten Mittelfeld, somit haben wir mit dem 8. Platz das Ziel erreicht. Oftmals mussten wir knappe/unglückliche Niederlagen in der Schlussminute einstecken, was den ein oder anderen Punkt gekostet hat. Wenn man zudem bedenkt, dass wir über die Saison sechs Torhüter einsetzen mussten (hiervon drei Feldspieler!) und teilweise wochenlang auf zahlreiche Stammkräfte verzichten mussten, können wir am Ende zufrieden sein.