„Mussten Lehrgeld bezahlen“: Karlsfeld mit bitterer Niederlage

Karlsfeld – Eintracht Karlsfeld hat am zweiten Spieltag der Landesliga Südost die erste Saisonniederlage kassiert. Beim FC Schwabing unterlag die Mannschaft von Fabio Meikis, Christoph Traub und Flo Beutlhauser mit 0:1. „Ärgerlich, weil ein Punkt möglich gewesen wäre. Heute mussten wir mit unserer jungen Mannschaft Lehrgeld zahlen“, sagte Beutlhauser nach dem Spiel.

Die Gäste aus Karlsfeld agierten in der Anfangsphase kontrolliert defensiv – und damit komplett anders als beim 8:2-Erfolg gegen Neuperlach wenige Tage zuvor. „Das war von uns bewusst so gewählt“, erklärte Beutlhauser. Schwabing hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber kaum gefährlich zum Abschluss. Die Eintracht verteidigte diszipliniert und lauerte auf Konter. Zwei Wackler in der Karlsfelder Defensive blieben folgenlos.