„Mussten ein Zeichen setzen“: Kreisklassist setzt auf neues Trainer-Duo

Hoffnungsträger beim abstiegsbedrohten TSV Benediktbeuern: das neue Trainergespann Karim Teufel (li.) und Kevin Höcherl. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Die Führung der Fußballabteilung des TSV Benediktbeuern hat die Reißleine gezogen und sich von Trainer Thomas Neumeier getrennt. „Wir mussten einen Cut machen, ehe wir auch noch Spieler verlieren. Das wäre das Schlimmste für so einen kleinen Dorfverein“, erklärte Abteilungsleiter Christian Schmidt, der zudem betont, dass man sich vom ehemaligen Coach in gegenseitigem Einvernehmen getrennt habe: „Es war eine schwierige Entscheidung, weil wir eigentlich mit ihm sehr gut ausgekommen sind. Aber wir mussten ein Zeichen setzen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.“ Und der neue Sportliche Leiter der Benediktbeurer, Ralf Veicht, stellt klar: Wir brauchten einfach neuen Schwung, damit wir vom Tabellenende wieder wegkommen.“

Neuer Übungsleiter ist der Habacher Kevin Höcherl (36), der bisher die Reserve seines Heimatvereins trainiert hat. Ihm steht TSV-Kicker Karim Teufel als gleichberechtigter Partner zur Seite, wobei beide als Spielertrainer fungieren können. „Jedenfalls ist geplant, dass stets einer von beiden auch an der Seitenlinie steht“, so Schmidt. Veicht hat zudem bereits den ehemaligen Keeper Christian Eberl als neuen Torwarttrainer verpflichtet, und mit dem Physiotherapeuten Florian Poschenrieder gibt es erstmals in Benediktbeuern einen Fitness-Coach: „Das ist meiner Meinung nach notwendig, da wir immer wieder zu viele langfristige Verletzte hatten. Wenn nun einer als geheilt wieder zurückkommt, soll er erst komplett fit gemacht werden, ehe er dann wieder auch als Spieler eingesetzt wird.“