„Musste nicht zweimal überlegen“ - Ex-Profi Maxi Bauer hilft beim FC Penzberg als Co-Trainer aus Namhafte Unterstützung für Coach Ollert

Mit dem Profigeschäft hat Bauer abgeschlossen. Er hat das nicht gerne und vor allem nicht freiwillig getan. „Gezwungenermaßen“ sagt er über die Entscheidung. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte er sich am Knie verletzt. Was sich danach ereignete, füllt eine ganze Krankenakte. Gleich mehrmals ließ er sich operieren, man entfernte unter anderem einen Splitter aus dem Gelenk, aber für Profisport war das Knie danach nicht mehr geeignet. „Es wird gerade besser“, sagt Bauer. Wobei man seine Worte ins Verhältnis setzen muss: Besser bedeutet, dass Bauer seinen Alltag wieder schmerzfrei gestalten kann. An eine Rückkehr auf den Rasen mag er nicht denken. „Aktuell sage ich: Das ist definitiv nicht möglich.“

Penzberg – Auf den Sportplätzen der Region ist Maximilian Bauer kein Unbekannter. Der frühere Profi, zum Teil ausgebildet beim TuS Geretsried, hat seine Wurzeln nie abgetrennt, schätzte auch in aktiver Zeit den Amateurfußball. „Wenn ich am Wochenende frei hatte, war ich am Fußballplatz“, sagt der Maxi, wie ihn alle nennen. Entsprechend leicht fällt ihm die Umstellung auf das Niveau in der Bezirksliga. Diese Klasse ist Bauers neues Zuhause im fußballerischen Sinn.

Weil die Fäden im Oberland-Fußball eng verstrickt sind, erfuhren die Penzberger von Bauers Schicksal. Maximilian Kalus, Josef Siegert und natürlich Trainer Simon Ollert kennt er seit Jahren, genauso ein paar andere aus dem Umfeld aus seiner Zeit in Unterhaching. Der 27-Jährige berichtet von „guten Gesprächen“ mit den sportlichen Würdenträgern beim FC Penzberg. „Ich musste nicht zweimal überlegen.“ Das Profil als Assistent füllt Bauer gut aus. Schon während seiner Verletzung in Schweinfurt erwarb er an der Hochschule das Zertifikat „Spielanalyse im Profifußball“, beschäftigte sich dafür ausführlich mit dem Thema Videoanalyse. Seine Stärken sieht Bauer im taktischen Bereich. Über sich sagt er: „Auch in meiner aktiven Zeit war ich der Taktik-Typ.“ Beim FCP möchte er Trainer Simon Ollert unterstützten, wo es nur geht. Ob das nun bei der Gegnervorbereitung oder im individuellen Spielercoaching sein mag, sei zweitrangig. Beim ersten gemeinsamen Auftritt gegen Berg am vergangenen Samstag sah man Bauer mit Notizzettel und Stift sowie permanent im Gespräch mit Ollert. „Das hat gut harmoniert“, sagt der Ex-Profi über die Eindrücke des ersten Spiels.

Mit der Verpflichtung macht der FCP seinen Konkurrenten noch einmal deutlich, welcher Weg dort eingeschlagen wird: Penzberg investiert massiv ins Drumherum. Ein professionelles Umfeld als Basis für gesunde sportliche Entwicklung. Der FCP hat kein Nachwuchszentrum wie Murnau, das seine Zukunft absichert. Also muss er andere Trumpfkarten ausspielen. Bauers Erwartungen passen bestens zum Projekt: „Mein Ziel ist es, das Beste aus dem Verein und der Mannschaft herauszuholen“, sagt er.

Gleichwohl sieht er das Engagement in Penzberg nicht als Einstieg ins Trainergeschäft. Bauer plant kurzfristig, schaut nicht in die Zukunft. „Für mich ist das Jetzt wichtig. Ich will mit Penzberg so erfolgreich wie möglich sein.“ Stress mache er sich keinen. Auch in diesem Punkt decken sich die Ambitionen mit denen des Klubs. Der FC hat seinen Angriff auf die Landesliga in einen Mehr-Jahres-Plan gepackt. Noch laufen die Konstruktionsarbeiten. (Andreas Mayr)