"... musste nicht lange überlegen"

Christoph Haase hat schon einen längeren Weg im Thüringer Amateurfußball hinter sich. Über Stationen beim FC Thüringen Jena, FC Carl Zeiss Jena II und SV BlauWeiß 90 Neustadt/Orla ging es damals zum FC Thüringen Weida. Dort war der 36-Jährige in den vergangenen sieben Spielzeiten Stammtorhüter und brachte die Wismut-Elf in den direkten Duellen regelmäßig zur Verzweiflung. "Wir sind überzeugt, dass Christoph mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Präsenz auf dem Platz eine zentrale Stütze für unser Team sein wird", freuen sich die Verantwortlichen am Steg auf den erfahrenen Schlussmann.

FuPa Thüringen: Hi Christoph, wie kam es zum Wechsel an den Steg? Christoph Haase: In Weida hat man mir nach sieben Jahren erst kurz vor dem Saisonende mitgeteilt, dass man sich sportlich neu aufstellen möchte und nicht mehr mit mir plant. Daraufhin hatte ich mehrere Nachfragen zu meiner sportlichen Ausrichtung für die kommende Saison. Als dann die Anfrage von der Wismut kam musste ich nicht lang überlegen als echter „Gerscher“ Jung.

FuPa Thüringen: Was bedeutet es für dich an den Steg zu wechseln?

Christoph: Ich bin in Gera geboren, habe meine gesamte Kindheit dort verbracht. Ein Großteil meiner Familie lebt noch hier, gerade einmal zehn Minuten vom Stadion am Steg entfernt. Jetzt bekomme ich die Chance in meiner Heimatstadt, für einen Verein mit Strahlkraft, Tradition und Geschichte, sowie einer echten Fankultur zu spielen. Was will man mehr als Fußballer? Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, von daher Glück auf.

FuPa Thüringen: Was willst du der Mannschaft geben? Was hast du für Ziele?

Christoph: Die Trainer haben ganz klar kommuniziert, was von mir erwartet wird. Ich kenne somit meine Aufgabe. Ich will der Mannschaft als alter „Haase“ mit meiner Erfahrung helfen, Ruhe und Sicherheit ausstrahlen, ein verlässlicher Rückhalt sein. Ziel wird es sein, dass wir uns als Mannschaft finden, das Spielsystem der Trainer verinnerlichen und dies bestenfalls an den Spieltagen auf die Platte bringen. Der Rest kommt von allein.