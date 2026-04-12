"Musste in der Pause etwas lauter werden"

Lange jedoch sah es nicht nach einem klaren Erfolg aus. Der Aufsteiger knüpfte zunächst an den überzeugenden Hinspielerfolg an und stellte die Gastgeber vor Probleme.

Der MTV Hondelage 1909 hat seine Position im oberen Tabellenmittelfeld gefestigt. Mit nun 33 Punkten bleibt die Mannschaft Tabellenfünfter und baut den Abstand auf den SV Lauingen-Bornum (28 Punkte, Rang sechs) aus.

In der 36. Minute brachte Joscha Frohbart die Gäste folgerichtig mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause blieb Lauingen-Bornum die griffigere Mannschaft, während Hondelage zu selten Lösungen im Spielaufbau fand.

In einer intensiven ersten Halbzeit tat sich Hondelage schwer, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Lauingen-Bornum agierte früh störend und nutzte die Unsicherheiten konsequent aus.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Hondelage erhöhte die Intensität und kam besser in die Zweikämpfe. Auch eine rote Karte in der 60. Minute gegen Lauingen half der Mannschaft von Rafael Schindzielorz.

Der Ausgleich fiel kurze Zeit später: Linas Benjamin Helmdach traf in der 69. Minute zum 1:1. Nur fünf Minuten später drehte Niklas Gottsleben die Partie (74.). Justin-Nodari erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Helmdach schnürte mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den Doppelpack zum 4:1.

Den Schlusspunkt setzte Michel Broders tief in der Nachspielzeit (90.+10) mit dem 5:1. Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus und spiegelte die Dominanz der Gastgeber in der Schlussphase wider.

Trainerstimme

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz sah zwei unterschiedliche Halbzeiten: „Wir sind in die erste Halbzeit mit dem Gegenwind und dem Druck von Lauingen nicht so gut ins Spiel gekommen. Wir waren auch zu weich und haben den Kampf nicht angenommen, wonach ich in der Pause auch etwas lauter werden musste.“

Nach der Pause habe sich seine Mannschaft gesteigert: „Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser und wir haben den Gegner früher gestört und zu Fehlern gezwungen. Der Elfmeter und die rote Karte gegen Lauingen hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Ab da lief es sehr gut und wir haben am Ende verdient gewonnen.“

Mit dem Sieg bestätigt Hondelage seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Lauingen-Bornum hingegen verpasst die Chance, weiter aufzuschließen, bleibt aber als Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld.