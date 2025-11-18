»Muss unbedingt durchgezogen werden«

Einen etwas faden Beigeschmack hatte die Spielabsage zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf vor dreieinhalb Wochen durchaus, zumal am darauffolgenden Tag die "Dritte" der Römer auf heimischen Geläuf im Einsatz war. Allerdings wurde die Partie des A-Klassenteams auf dem B-Platz ausgetragen. Teile des Hauptspielfeldes sind seit geraumer Zeit vom "Wurmfall" geplagt.
"Unser Platz ist auf einer Seite vom Wurm befallen und ist dementsprechend in einem schlechten Zustand. Auch unser Trainingsplatz ist mittlerweile ziemlich hinüber", informiert Künzings Coach Matthias Süß, der mit seinen Schützlingen zuletzt dreimal in Folge siegreich war. Vor allem die beiden Auswärtserfolge beim FC Obernzell-Erlau (5:1) und TSV-DJK Oberdiendorf (5:0) waren echte Ausrufezeichen. "Trotz der vielen personellen Baustellen machen wir es richtig gut und wollen am Samstag auch unbedingt spielen. Wenn wir gegen die junge Deggendorfer Mannschaft etwas holen können, gehen wir mit einer hervorragenden Ausgangsposition in die Frühjahrsrunde", meint Süß.
Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier geht fest davon aus, dass das einzig noch ausstehende Bezirksliga-Duell ausgetragen wird: "Künzings Vorstand hat mir versprochen, dass das Spiel stattfindet. Zur Not würde der Verein auch alle Hebel in Bewegung setzen, einen Kunstrasenplatz anzumieten. Ich gehe stark davon aus, dass ich mich auf diese Aussagen verlassen kann. Das Spiel muss auch aus einem anderen Grund unbedingt durchgezogen werden: Deggendorf ist noch im Totopokal vertreten und das Halbfinale findet eine Woche vor dem regulären Start der Bezirksliga-Restrückrunde statt. Also ist auch Mitte März kein Nachholspiel möglich." Am Samstag soll es in Künzing jedoch leichten Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt geben. In zweierlei Hinsicht also keine "sonnigen" Aussichten.