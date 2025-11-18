»Muss unbedingt durchgezogen werden«

Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier geht fest davon aus, dass das Duell zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf noch stattfinden wird – Foto: Alfred Brumbauer

Einen etwas faden Beigeschmack hatte die Spielabsage zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Deggendorf vor dreieinhalb Wochen durchaus, zumal am darauffolgenden Tag die "Dritte" der Römer auf heimischen Geläuf im Einsatz war. Allerdings wurde die Partie des A-Klassenteams auf dem B-Platz ausgetragen. Teile des Hauptspielfeldes sind seit geraumer Zeit vom "Wurmfall" geplagt.

"Unser Platz ist auf einer Seite vom Wurm befallen und ist dementsprechend in einem schlechten Zustand. Auch unser Trainingsplatz ist mittlerweile ziemlich hinüber", informiert Künzings Coach Matthias Süß, der mit seinen Schützlingen zuletzt dreimal in Folge siegreich war. Vor allem die beiden Auswärtserfolge beim FC Obernzell-Erlau (5:1) und TSV-DJK Oberdiendorf (5:0) waren echte Ausrufezeichen. "Trotz der vielen personellen Baustellen machen wir es richtig gut und wollen am Samstag auch unbedingt spielen. Wenn wir gegen die junge Deggendorfer Mannschaft etwas holen können, gehen wir mit einer hervorragenden Ausgangsposition in die Frühjahrsrunde", meint Süß.





Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 14:00 PUSH