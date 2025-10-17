"Muss Priorität haben": Spiel draußen konkurriert mit Icon League & Co Mit Futsal geht es den Bach runter

Dieses Wochenende steht bei Ljeotrim Sekiraqa ganz im Zeichen des Fußballs – wie so oft bei dem 32-Jährigen. Denn nicht nur gastiert er am Sonntag mit dem SV Lohhof im Spitzenspiel der Kreisliga 1 beim FC Türk Sport Garching. Sondern tags zuvor tritt Sekiraqa auch mit seinem anderen Team, dem TSV München 1854, beim Karlsruher SC an – und zwar in der Futsal-Regionalliga Süd.

Diese Hallenvariante des Fußballs, bei der Fünf-gegen-Fünf auf einem kleineren Feld gespielt wird, gehört für den Lohhofer fest zu seinem Sportlerleben. Vor einigen Jahren hat er mit Freunden das Futsal-Team FC Hasenbergl gegründet; nach mehreren Aufstiegen kickt die Mannschaft inzwischen in der Regionalliga und unter dem Dach des TSV München 1854.

„Beim Futsal hast du non-stop Aktionen“, sagt Ljeotrim Sekiraqa. „Man kann einfach zocken, und das macht richtig Spaß.“ Allein diese Freude an dem Sport scheinen nicht allzu viele Amateurkicker zu teilen. So hat Florian Neubert, der beim Bayerischen Fußball-Verband für den Futsal-Spielbetrieb in Oberbayern zuständig ist, kürzlich in einer Mail an die Vereine mitgeteilt, dass es kommende Saison wohl nur zu einer Bezirksliga für ganz Oberbayern pro Altersklasse reichen werde. Bis dato hätten sich bloß acht Herrenteams und keine Damenmannschaft für den Futsal-Ligabetrieb angemeldet, schrieb Neubert. „Bei der Jugend war das erste Interesse mit insgesamt zehn Meldungen, verteilt auf fünf Altersklassen, auch gering.“

Dabei ist Fußball in der Halle zurzeit durchaus angesagt. So haben neu gegründete Ligen wie „The Icon League“, hinter der Ex-Nationalspieler Toni Kroos steht, und die von Lukas Podolski und Mats Hummels initiierte „Baller League“ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Allein der Futsal-Spielbetrieb auf Amateurebene scheint davon nicht zu profitieren – eher im Gegenteil.

„Ich denke, dass wir in Deutschland das Problem haben, dass es zu viele Plattformen gibt“, sagt Vincenzo Contento, Trainer beim FC Aschheim. Ihm zufolge stehen Wettbewerbe wie die „Baller League“, in der auch sein Bruder und Ex-Profi Diego Contento spielt, in Konkurrenz zum Futsal-Spielbetrieb. Diesen kennt Vincenzo Contento nicht zuletzt durch Mirza Idrizović und Burhan Mustafov, die ihre Fußballschuhe nicht nur für Aschheim in der Bezirksliga schnüren. Sondern die Mittelfeldspieler laufen auch für das Team „Young Boys Balkan“ auf – in der Futsal-Bundesliga.

„Für die beiden ist das eine tolle Sache“, sagt ihr Trainer beim FCA. Allerdings stellt Contento klar: „Das Spiel draußen muss bei uns Priorität haben.“ Dass viele Vereine dem Thema Futsal eher skeptisch gegenüberstehen, kann Vincento Contento durchaus verstehen. Denn nicht nur bedeute eine Teilnahme am Spielbetrieb einen großen organisatorischen Aufwand – vor allem wegen der nötigen Hallenzeiten. Sondern gerade in höheren Futsal-Ligen, wo lange Auswärtsfahrten üblich sind, spiele auch der Kostenfaktor eine Rolle, glaubt Contento.

Verletzungsgefahr hat man immer im Hinterkopf

Und dann ist da noch der Dauerbrenner, wenn es um Hallenfußball egal welcher Variante geht: die Verletzungsgefahr. „Klar ist das ein Thema, das man immer im Hinterkopf hat“, bestätigt der Aschheimer Coach. Und auch Sarah Romert, die im Nachbarort den Bayernligisten SV Heimstetten trainiert, hält wenig davon, wenn Kicker im gehobenen Amateurfußball zugleich auf Rasen und in einer der Hallenligen antreten. „Es gab im Sommer ein, zwei Spieler, die wir nicht uninteressant fanden – bei denen wir dann aber von einer Verpflichtung abgesehen haben, weil sie in der Baller League spielen.“

Etwas anders sieht das naturgemäß Ljeotrim Sekiraqa vom SV Lohhof. Er gibt sich überzeugt, dass die Verletzungsgefahr in der Halle nicht größer ist als beim Elf-gegen-Elf auf Rasen. Er würde sich wünschen, sagt der 32-Jährige, dass noch mehr Vereine den Schritt wagen und Futsal-Teams melden. Für ihn sei das Fünf-gegen-Fünf mit dem sprungreduzierten Ball auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, sagt Ljeotrim Sekiraqa. „Das ist wie Straßenfußball, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das taugt mir richtig.“ (ps)