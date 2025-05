„Muss meinen Hut ziehen“: Murnau rettet Last-Minute-Punkt gegen Wasserburg

Es waren Temperaturen zum Dahinschmelzen. Passenderweise zerflossen bei 28 Grad in Murnau die Träume der Wasserburger Fußballer auf einen Startplatz in der Bayernliga-Relegation.

Wie die Gastgeber den Rasen verließen, schallte ihnen Applaus von allen Seiten entgegen. Sie hatten sich vorher vorgenommen, Gladiatoren zu sein: Sie wollten die Menge unterhalten, nicht auf die Tabelle blicken, verriet Wagner. Das gelang ihnen mit einem furiosen Finale und einem Ausgleich, der sich minutenlang angedeutet hatte. Wasserburg ließ Chance um Chance aus, verpasste es, die Partie endgültig ins Eisfach zu verfrachten. Dafür bezahlten die Gäste. Eine Hereingabe segelte in den überfüllten Strafraum. Fabian Erhard wühlte sich durch die Menge und schloss ins kurze Eck ab. „Wir haben so gekämpft“, lobt Wagner.

Ihren Hitzschlag erlitten die Gäste in der letzten Minute, als die Murnauer zum 2:2 ausglichen. Martin Wagner, der Trainer der Drachen, konnte kaum fassen, was seine Mannen wieder vollbracht hatten. „Bei uns geht es seit Wochen nur noch um die Goldene Ananas und die Mannschaft beißt sich trotzdem so rein“, schwärmt der Coach. Gegen den Dritten, der seit Monaten in bester Form auftritt, bog der TSV einen 0:2-Rückstand und holte noch einen Punkt.

Diese erste Murnauer Landesliga-Saison wird als riesengroßer Erfolg in die Annalen eingehen. Man wird sich nicht an zauberhaften Fußball erinnern, aber an eine Mannschaft, für die kein Rückschlag zu hart war. „Sie gibt nicht auf. Das ist ein Charakterzug, den man nicht unterschätzen darf. Man hat immer das Gefühl, dass was gehen könnte.“ Mithilfe dieser Eigenschaft schockten sie in Geretsried schon einmal ein Top-Team. Fußballerisch, da war man sich auf der Tribüne einig, lagen doch einige Meter zwischen beiden Clubs. „War schön anzuschauen“, sagt selbst Wagner über die Ballsicherheit und Präzision der Gäste.