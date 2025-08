„Muss man nicht schönreden“: BCF Wolfratshausen nach Klatsche jetzt mit dünnem Kader

Der Coach wird seine Elf beim Wort nehmen und sie an der Aussage messen, dass sich eine Niederlage nicht wiederholen wird. Gleichwohl sehen sich die Farcheter vor dem Gastspiel beim VfL Denklingen an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit einem Problem konfrontiert: Keiner der gelernten Innenverteidiger ist verfügbar. „Ist natürlich überragend“, merkt Ächter mit Galgenhumor an. Dominik König und Tomo Beljo sind im Urlaub, der gegen den HSV so fehleranfällige Dominik Zaczyk hat sich in Training verletzt.

Weil obendrein Patriot Lajqi und Argjent Veliqi nicht zur Verfügung stehen, muss der Ballclub bereits am zweiten Spieltag mit einem dünnen Kader auf Improvisation setzen. Wer letztlich die wichtigen Positionen in der Defensive bekleiden wird, wollte der Coach erst noch mit den in Frage kommenden Akteuren besprechen. „Wie sich die Mannschaft am besten fühlt“, wird Ächter letztlich aufstellen. Klar ist dabei auch – jeder der Interims-Verteidiger wird an anderer Stelle fehlen.