„Muss es selber spüren, um zu verstehen“ – Vrenezi schwärmt von 1860 München Offensivspieler kam im Sommer

München – Im Juli dieses Jahres war klar: Nach dem sportlichen Abstieg seines Ex-Klubs Türkgücü München in die Regionalliga stand für Albion Vrenezi der nächste Schritt in seiner Karriere an: der Wechsel zum TSV 1860 München, mit dem sich der Offensivkünstler einen Kindheitstraum erfüllte. „Man muss es selber spüren, um zu verstehen, was Sechzig ausmacht“, erklärte Vrenezi im Interview mit dieblaue24.

Der gebürtige Kosovare spielte vor seinem Wechsel zu den Löwen auch schon höherklassig: Vrenezi lief in 51 Zweitliga-Partien (11 Scorerpunkte) für den SSV Jahn Regensburg auf. Bereits 2016 wurde Vrenezi an der Grünwalder Straße gehandelt, entschied sich aber für einen Wechsel zur U23 des FC Augsburg. Dieses Mal entschied sich der 29-Jährige jedoch für den Traditionsverein aus München und lehnte andere, höherklassige Angebote wie etwa von Eintracht Braunschweig ab.

TSV 1860: Neuzugang Vrenezi übernimmt Verantwortung

Nach einem holprigen Start mit nur einem Scorerpunkt aus den ersten sechs Spielen läuft es mittlerweile bei Vrenezi. Der Durchbruch gelang ihn mit einem sehenswerten Doppelpack gegen den MSV Duisbuirg im heimischen Grünwalder Stadion. Seitdem ist die Nummer neun aus der Anfangsformation nicht mehr wegzudenken.