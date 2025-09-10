Muss ein Verein umziehen? Stadt spricht mit SC Haagen und FC Hauingen

Wie geht es weiter mit dem SC Haagen und dem FC Hauingen? Die beiden nahe gelegenen Vereine wollen schnellstmöglich in ihre Gelände investieren. Ob die Stadt beide Projekte bezuschussen kann, ist fraglich.

Dass das Vereinsgelände sanierungsbedürftig ist, wissen sie beim SC Haagen schon lange. Das galt schon lange vor 2021, bevor ein Hochwasser weitere Schäden anrichtete. Wann und wie es weitergeht, ist aber nach wie vor offen. Jörg Müller, der seit 2017 Vorsitzender des Vereins ist, drängt auf eine Planung und sagt: "2035 gibt's den Verein nicht mehr, wenn nichts passiert."

Dass noch nichts passiert ist, liegt etwa daran, dass das Vereinsgelände des SC Haagen auf dem Gebiet Neumatt-Brunnwasser liegt, das mittelfristig auch Platz für Wohnraum und die geplante Feuerwache Nord bieten soll. Auch der Tennisclub Haagen hat sein Vereinsgelände auf dem Areal. Wie die Flächen in Neumatt-Brunnwasser aufgeteilt werden, ist noch unklar. Der Pachtvertrag zwischen der Stadt und dem SC Haagen wurde 2023 bis Ende 2034 verlängert, mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.