„Muss die Intensität herunterfahren“ – Ausfälle stören Kammerberger Vorbereitung

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg sind auf einem guten Weg, das Ticket für die nächste Saison in der Bezirksliga Nord zu buchen. Um in der Tabelle zu klettern, muss der Tabellenneunte nach der Winterpause allerdings zulegen. In der Vorbereitung wollten die Kammerberger ihre Hausaufgaben erledigen, doch das Zwischenfazit nach drei Wochen fällt mehr als durchwachsen aus. Schuld daran sind Verletzungen und Krankheitsfälle.

Dieses Thema haben die Kammerberger zwar nicht exklusiv, doch in der Anzahl stören sie den Ablauf. Teilweise lag die Trainingsbeteiligung nur knapp im zweistelligen Bereich. Trainer Victor Medeleanu sind die Hände gebunden: „Ich muss die Intensität runterfahren, weil sich von den zwölf Spielern, die immer da sind, keiner verletzen darf.” In den Trainingsspielchen treten Teams mit sechs, sieben Spielern gegeneinander an. Alles andere als optimal.