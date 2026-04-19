„Muss den Hut ziehen“ – der KFC wahrt seine Aufstiegschancen

Eine gute Viertelstunde vor Schluss hätte der KFC die Partie mit einer Standardsituation entscheiden können. Nach sehenswertem Dribbling des starken Lipinski gab es einen Eckball. Der Kopfball von Kaya wurde jedoch auf der Linie geklärt. Und wo spielerisch wenig geht, wurde es zum Ende hin noch einmal nickelig: Erst sah Lipinski Gelb nach einer vermeintlichen Schwalbe im Strafraum. Der Rechtsaußen wurde im Strafraum geschubst und hatte sich fallen lassen (76.), direkt danach wurde Reck beim Versuch, zwischen einen zu kurz geratenen Rückpass zu kommen, von Keeper Lenze getroffen und blieb liegen.

Der VfB Hilden warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne. Es blieb jedoch beim 1:0. Der KFC verkürzt also auf den Tabellenzweiten schon einmal auf drei Punkte. Ratingen 04/19, der nächste Gegner des KFC, ist nach dem 3:3-Unentschieden gegen den FC Büderich noch vier Punkte entfernt. „Tabellarisch ist nicht viel passiert“, weiß Stöhr. „Aber wir gucken auf unseren Prozess. Drei bis vier Spieltage vor Schluss können wir uns neu orientieren. Wir bleiben realistisch, ohne die Euphorie zu bremsen. Dann werden wir am Ende sehen, was dabei herauskommt.“ Die Hildener empfangen mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen am kommenden Wochenende Stöhrs Ex-Klub.