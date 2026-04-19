„Muss den Hut ziehen“ – der KFC wahrt seine Aufstiegschancen

Der KFC Uerdingen hat sein erstes von zwei Spielen gegen das Spitzenduo gewonnen. Durch den Sieg über den VfB 03 Hilden haben die Krefelder somit ihre Aufstiegschancen gewahrt. Gegen die in der Rückrunde noch verlustpunktfreie Mannschaft von Trainer Tim Schneider feierte der KFC wie im Hinspiel einen 1:0-Erfolg. Unter den 2357 Zuschauern in der Grotenburg fand sich auch Damian Apfeld, Trainer des nächsten KFC-Gegners Ratingen 04/19 und aktueller Tabellenführer. Etienne-Noel Reck hatte den KFC Uerdingen nach 19 Minuten in Führung geschossen.
„Wir wussten, dass Hilden mit einer extrem breiten Brust kommt. Wir mussten alles in die Waagschale werfen und ich kann nur den Hut vor meinen Jungs ziehen“, sagte KFC-Trainer Julian Stöhr nach dem Spiel. „Am Ende müssen wir die Konter besser ausspielen, aber das ist leider immer dieselbe Leier.“
Beide Trainer hatten ihre Mannschaften im Vergleich zur Vorwoche auf zwei Positionen umgestellt. Beim KFC begannen Nedzhib Hadza und Seongsun You für Joshua Salonen und Ibuki Noguchi, der VfB Hilden setzte auf Lukas Lier und Luke Kawabe anstelle von Leon Proshki und Len Oliver Heinson. Der wiedergenesene Mohamed Benslaiman Benktib - einer der wichtigsten Offensivakteure der Mannschaft von Trainer Julian Stöhr - stand zumindest mal wieder im Kader, wenngleich er erst einmal auf der Bank Platz nahm.
Die Krefelder kamen gut in die Partie und hatten ihrerseits nach fünf Minuten die erste gute Möglichkeit: Yasin-Cemal Kaya wurde über die linke Seite geschickt, seine scharfe Hereingabe klärten die Hildener gerade noch rechtzeitig vor dem einschussbereiten Etienne-Noel Reck. Hildens erster Abschluss folgte vier Minuten später, als sich Mohamed Cissé über links in die Mitte dribbeln konnte, dann aber geblockt wurde. Im zweiten Anlauf schoss Luke Kawabe in die Arme des KFC-Keepers Jonas Holzum.
Nach 16 Minuten wurde es hingegen erstmals richtig brenzlig. Reck kam am Fünfereck an den Ball, wurde von Fabian zur Linden umklammert und kam zu Fall, ein Pfiff von Schiedsrichter Emircan Kandemir, der ohnehin eine sehr großzügige Linie fuhr, blieb aus. Drei Minuten später erzielte der KFC den Treffer zum 1:0. Eigentlich hatte der umtriebige Cissé eine Ecke für den VfB herausgeholt, beim anschließenden Konter über Alexander Lipinski und Yasin-Cemal Kaya blieb Letzterer an einem Hildener Abwehrspieler hängen. Nach einem Seitenwechsel und einer Flanke von Anthony Oscasindas nickte Reck letztendlich zur Führung ein. Fünf Minuten später hätte der KFC die Führung gar ausbauen können, aber Publikumsliebling Lipinski scheiterte mit einem Foulelfmeter am Hildener Keeper Yannic Lenze. Zuvor war Kaya von Nick Sangl im Strafraum gefoult worden. Übrigens: Bei der Balleroberung vor eben jenem Angriff, der zum Elfmeter führte, hatte Reck seinen Gegenspieler umklammert.
Mehr gefährliche Strafraumszenen gab es im ersten Abschnitt nicht mehr. Ein Volleyschuss von Lipinski verfehlte das Gehäuse deutlich (39.), ein Schlenzer des Hildeners Nils Gatzke ging ebenfalls über das Tor.
Hildens Trainer Schneider reagierte zur Pause, brachte mit Emmanuel Yeboah einen neuen Angreifer für Etienne Feese. Es entwickelte sich jedoch eine recht zähe Partie ohne gefährliche Strafraumszenen. Ein Fernschuss von Oscasindas (49.) und ein Kopfball von Reck (53.) blieben für längere Zeit die gefährlichsten Angriffsszenen. Bezeichnend. Ein Freistoß für Hilden in aussichtsreicher Position wurde kurz ausgeführt und endete mit einem Foul am Krefelder Lipinski (65.).
Eine gute Viertelstunde vor Schluss hätte der KFC die Partie mit einer Standardsituation entscheiden können. Nach sehenswertem Dribbling des starken Lipinski gab es einen Eckball. Der Kopfball von Kaya wurde jedoch auf der Linie geklärt. Und wo spielerisch wenig geht, wurde es zum Ende hin noch einmal nickelig: Erst sah Lipinski Gelb nach einer vermeintlichen Schwalbe im Strafraum. Der Rechtsaußen wurde im Strafraum geschubst und hatte sich fallen lassen (76.), direkt danach wurde Reck beim Versuch, zwischen einen zu kurz geratenen Rückpass zu kommen, von Keeper Lenze getroffen und blieb liegen.
Der VfB Hilden warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne. Es blieb jedoch beim 1:0. Der KFC verkürzt also auf den Tabellenzweiten schon einmal auf drei Punkte. Ratingen 04/19, der nächste Gegner des KFC, ist nach dem 3:3-Unentschieden gegen den FC Büderich noch vier Punkte entfernt. „Tabellarisch ist nicht viel passiert“, weiß Stöhr. „Aber wir gucken auf unseren Prozess. Drei bis vier Spieltage vor Schluss können wir uns neu orientieren. Wir bleiben realistisch, ohne die Euphorie zu bremsen. Dann werden wir am Ende sehen, was dabei herauskommt.“ Die Hildener empfangen mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen am kommenden Wochenende Stöhrs Ex-Klub.