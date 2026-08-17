»Muss alle Hüte ziehen«: Hitzeschlacht zwischen Bad Kissingen & Leider

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„Unterm Strich müssen wir trotz 45-minütiger Überzahl mit dem Unentschieden leben, weil wir einfach nicht unsere beste Leistung auf den Platz bekommen haben“, bilanzierte Leider-Chefcoach Steffen Bolze nach dem 2:2-Remis seines TuS Aschaffenburg-Leider gegen den FC 06 Bad Kissingen.

Trotz Unterzahl steckte Bad Kissingen nicht auf: Krettek (83.) brachte die Gäste mit seinem zweiten Treffer erneut in Front, doch Luis Brunn (85.) glich für Aschaffenburg-Leider fast postwendend zum 2:2-Endstand aus. „Wir waren einfach an dem Tag sehr unsauber und haben nicht die Torgefahr entwickelt. Bad Kissingen hat eine kämpferische, gute Leistung abgeliefert, deshalb müssen wir uns mit dem Punkt begnügen“, so Bolze.

Direkt zum Start hatten beide Teams Chancen: Auf Leider-Seite vergab Luca Staab. Auf der Gegenseite scheiterte Bad Kissingen am Pfosten. Kurz vor der Pause klingelte es dann doch, als Rückkehrer Jan Krettek das 1:0 für die Nullsechser markierte. Aber der Knackpunkt der Partie folgte noch vor der Pause: Bad Kissingens Christian Herrlein flog mit Rot (45.) vom Platz. Nach dem Seitenwechsel nutzte Till Link (62.) die Überzahl zum 1:1-Ausgleich für den TuS.

Auf der Gegenseite herrschte bei Bad Kissingens Coach Tim Herterich nach dem Abpfiff ein Mix aus Stolz und Wehmut. Zwar reichte die gezeigte Moral nicht für den vollen Erfolg, bringt aber zumindest einen Zähler. „Das Spiel ist immer noch schwer zu greifen“, gestand Herterich. „Wenn man 45 Minuten bei 35 Grad in Unterzahl spielen muss, muss man wohl mit einem Punkt zufrieden sein. Wie die Mannschaft bei den Temperaturen zu zehnt marschiert ist, war à la bonheur – da muss man als Trainer alle Hüte vor ziehen. Das war definitiv die nötige Reaktion nach dem Totalausfall am Dienstag in Schweinfurt.“ (0:5, Anm. d. Red.)

Dass der Dreier am Ende knapp verpasst wurde, lag laut Herterich vor allem am ersten Durchgang: „Was das Ganze ein bisschen ärgerlich macht, war eben die erste Halbzeit, die in Gleichzahl sehr dominant von uns geführt wurde. Wir haben hochverdient geführt und hätten eher 2:0 oder 3:0 vorne liegen müssen. Das fühlte sich schon so an, als hätten wir das Spiel im Elf gegen Elf gewinnen müssen. Aber wenn man sich das gesamte Spiel anguckt und 45 Minuten in Unterzahl agieren musste, sind wir mit der Art und Weise sehr zufrieden.“

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