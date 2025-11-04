Muskelverletzung stoppt Maurice Neubauer

Hannover 96 muss vorerst auf Maurice Neubauer verzichten. Der 29-Jährige hatte sich beim 2:2 in Elversberg früh verletzt und musste bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Eine genaue Untersuchung am Montag brachte nun die Diagnose: Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel.

Neubauer war seit seinem Wechsel nach Hannover im Sommer in allen Ligaspielen in der Startelf gestanden und hatte mit drei Torvorlagen großen Anteil am erfolgreichen Saisonstart der Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz. Die Verletzung bedeutet nun eine schmerzhafte Unterbrechung seiner bislang konstanten Leistungen auf der linken Außenbahn.

Wie lange der Routinier ausfallen wird, ist offen. Der Verein teilte lediglich mit, dass Neubauer „bis auf Weiteres“ pausieren muss. In den kommenden Tagen wird der Fokus auf Rehabilitation und vorsichtigem Belastungsaufbau liegen.

Hannover 96 wünschte seinem Flügelspieler in der Mitteilung „gute Besserung“.