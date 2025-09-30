 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Sport News Südwest

Muskelverletzung bei Ime Okon – wochenlanger Ausfall droht

Innenverteidiger muss nach frühem Aus im Spiel gegen Bielefeld pausieren

Verlinkte Inhalte

2. Bundesliga
Hannover 96
Ime Okon

Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Ime Okon verzichten. Der 21-jährige Innenverteidiger zog sich beim 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu und musste bereits nach 34 Minuten ausgewechselt werden.

Die Verletzung war Folge eines Zweikampfs mit Gegnerkontakt, nach dem Okon sofort behandelt und schließlich vom Platz genommen wurde. Die medizinische Untersuchung am Montag bestätigte die Befürchtung: Ein struktureller Muskelschaden liegt vor, ein Einsatz in den kommenden Wochen ist ausgeschlossen.

Gute Genesung!

Aufrufe: 030.9.2025, 08:01 Uhr
redAutor