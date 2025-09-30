Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Sport News Südwest
Muskelverletzung bei Ime Okon – wochenlanger Ausfall droht
Innenverteidiger muss nach frühem Aus im Spiel gegen Bielefeld pausieren
Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Ime Okon verzichten. Der 21-jährige Innenverteidiger zog sich beim 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu und musste bereits nach 34 Minuten ausgewechselt werden.
Die Verletzung war Folge eines Zweikampfs mit Gegnerkontakt, nach dem Okon sofort behandelt und schließlich vom Platz genommen wurde. Die medizinische Untersuchung am Montag bestätigte die Befürchtung: Ein struktureller Muskelschaden liegt vor, ein Einsatz in den kommenden Wochen ist ausgeschlossen.