Muskelfaserriss bei Aaron Opoku

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eintracht Braunschweig muss vorerst auf Außenbahnspieler Aaron Opoku verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Training am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss zu.
Opoku wird die Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern am kommenden Freitag sowie das Spiel in Kiel am 2. Mai verpassen. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab.