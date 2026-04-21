 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Muskelfaserriss bei Aaron Opoku

von red · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wieg

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2. Bundesliga
E. Braunsch.
Aaron Opoku
Aaron Opoku

Eintracht Braunschweig muss vorerst auf Außenbahnspieler Aaron Opoku verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Training am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss zu.

Opoku wird die Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern am kommenden Freitag sowie das Spiel in Kiel am 2. Mai verpassen. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab.