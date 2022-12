Muskelfaserriss allein vor dem Tor Beim 0:2 des Fußball-Oberligisten Waldalgesheim in Engers läuft einiges gegen die Alemannia

Engers/Waldalgesheim. Die Fußballer des Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim müssen mit einer Niederlage in die Winterpause gehen. Das Team unterlag beim Spitzenclub FV Engers 0:2 (0:1). Das hätte nicht sein müssen, doch im letzten Spiel des Jahres lief einiges gegen die Gäste. Alemannia-Chefcoach Marcel Fennel bezeichnete die Partie als „Sinnbild unserer Pleiten Pech und Pannen in dieser Saison“.

Das fing schon damit an, dass Vincenzo Bilotta nach neun Minuten für Shane Wheeler weichen musste. Dem Tempodribbler machte wieder einmal die Wade zu schaffen. Da waren die Gäste mit guten Ballbesitzphasen noch im Spiel, verloren aber nach und nach die Kontrolle. „Wir haben es nicht geschafft, gefährlich zu werden“, befand Fennel. Engers bestimmte das Geschehen und ging in der 39. Minute in Führung. Sören Klapperts Kullerball rollte gerade noch so über die Linie.

Unmittelbar vor der Pause die Riesenchance für die Alemannia. Wheeler bediente Oliver Schmitt, der sich am Strafraum allein auf weiter Flur wiederfand. Als er sich gerade auf den Weg zum 1:1 machen wollte, erlitt der defensive Mittelfeldspieler einen Muskelfaserriss. So viel zu Pleiten, Pech und Pannen.

Nach der Pause bestimmten die Waldalgesheim weitgehend das Geschehen. Wieder war der Ausgleich möglich. Doch Niko Neal ließ den frei stehenden Wheeler links linken, schoss stattdessen aus 20 Metern wenig Erfolg versprechend aufs Tor. „Die falsche Entscheidung“, befand der Chefcoach, der sich zudem darüber aufregen musste, als Shane Wheeler im Strafraum umgerissen wurde: „Da hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen.“