– Foto: Verein

Muskel-Sehnen-Verletzung bestätigt Husseyn Chakroun fällt mehrere Wochen aus Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Hannover 96 Husseyn Chakroun

Die medizinische Diagnose bei Husseyn Chakroun ist eingetroffen – und sie bestätigt die Befürchtungen aus Münster. Der 21-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Mehrwöchige Pause notwendig Die eingehende Untersuchung ergab, dass Chakroun mehrere Wochen ausfallen wird. Für die beiden verbleibenden Hinrundenpartien –

• gegen den VfL Bochum am Samstag (20.30 Uhr) und

• beim 1. FC Nürnberg am Sonntag, den 21. Dezember (13.30 Uhr) –

steht er definitv nicht zur Verfügung.