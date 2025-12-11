Muskel-Sehnen-Verletzung bestätigt

Die medizinische Diagnose bei Husseyn Chakroun ist eingetroffen – und sie bestätigt die Befürchtungen aus Münster. Der 21-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen.
Die eingehende Untersuchung ergab, dass Chakroun mehrere Wochen ausfallen wird. Für die beiden verbleibenden Hinrundenpartien –
• gegen den VfL Bochum am Samstag (20.30 Uhr) und
• beim 1. FC Nürnberg am Sonntag, den 21. Dezember (13.30 Uhr) –
steht er definitv nicht zur Verfügung.
Die Verletzung ereignete sich in einer Zweikampfsituation am Freitagabend. Chakroun war bereits in der 25. Minute ausgewechselt worden und konnte die Partie nicht fortsetzen.