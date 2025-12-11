 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Muskel-Sehnen-Verletzung bestätigt

Husseyn Chakroun fällt mehrere Wochen aus

Die medizinische Diagnose bei Husseyn Chakroun ist eingetroffen – und sie bestätigt die Befürchtungen aus Münster. Der 21-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Mehrwöchige Pause notwendig

Die eingehende Untersuchung ergab, dass Chakroun mehrere Wochen ausfallen wird. Für die beiden verbleibenden Hinrundenpartien –
gegen den VfL Bochum am Samstag (20.30 Uhr) und
beim 1. FC Nürnberg am Sonntag, den 21. Dezember (13.30 Uhr) –
steht er definitv nicht zur Verfügung.

Die Verletzung ereignete sich in einer Zweikampfsituation am Freitagabend. Chakroun war bereits in der 25. Minute ausgewechselt worden und konnte die Partie nicht fortsetzen.

