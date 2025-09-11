Musbergs perfekter Start: Lässt der TSV beim Aufsteiger Punkte liegen?

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH



Für den SV Nufringen ist die Partie gegen den SV Deckenpfronn ein Schlüsselspiel. Nach zwei Niederlagen und bereits neun Gegentoren steht der Aufsteiger am Tabellenende. Deckenpfronn konnte bisher nur einen Punkt einfahren und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld nicht schon frühzeitig verlieren.



Die SpVgg Holzgerlingen wartet noch auf den ersten Saisonsieg und trifft auf den SV Vaihingen, der zuletzt einen knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Bonlanden feierte. Mit bislang nur einem Punkt steckt Holzgerlingen tief im Tabellenkeller. Vaihingen dagegen kann sich mit einem weiteren Erfolg in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten. Die Gastgeber stehen damit bereits unter Zugzwang.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH



Der SV Bonlanden hat bisher nur einen Punkt auf dem Konto und steht am Rande der Abstiegszone. Gegner TSV Jahn Büsnau reist als Aufsteiger mit breiter Brust an, nachdem er zuletzt den VfL Oberjettingen klar besiegte. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Büsnau stark gestartet. Bonlanden hingegen muss dringend Stabilität in der Defensive finden.



Der VfL Oberjettingen steckt nach zwei Spielen mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Gegen Croatia Stuttgart, das mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet ist, geht es um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste haben bislang kaum Durchschlagskraft im Angriff entwickelt. Für Oberjettingen zählt nach zwei Niederlagen in Serie vor allem ein stabiler Auftritt.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim TSV Musberg TSV Musberg 15:00 PUSH



Der TSV Dagersheim trifft auf den Tabellenführer TSV Musberg. Die Gastgeber haben nach zwei Unentschieden bislang noch nicht verloren, warten aber auf den ersten Sieg. Musberg dagegen ist mit zwei Siegen und 5:0 Toren optimal gestartet. Dagersheim muss eine Top-Leistung abrufen, um gegen den Favoriten zu bestehen.



Das absolute Spitzenspiel steigt in Cannstatt: Die Spvgg 1897 trifft auf den VfL Herrenberg. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Partien souverän gewonnen und stehen mit sechs Punkten an der Spitze. Cannstatt überzeugt bislang vor allem durch Offensivstärke, Herrenberg dagegen mit defensiver Stabilität. Der Sieger dieses Duells könnte sich frühzeitig als Titelkandidat etablieren.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II TV Darmsheim TV Darmsheim 15:30 PUSH



Der TV Echterdingen II steht nach zwei Niederlagen bereits unter Druck. Gegen den TV Darmsheim, der bisher beide Spiele gewann und mit 6:2 Toren überzeugt, wartet eine extrem schwere Aufgabe. Der Absteiger aus der Landesliga will sich mit einem weiteren Sieg oben festsetzen. Für Echterdingen geht es darum, den Fehlstart noch zu verhindern.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau ASV Botnang ASV Botnang 15:00 live PUSH



Der SV Rohrau hat seine ersten beiden Spiele verloren und mit 1:5 Toren eine schwache Bilanz. Gegner ASV Botnang wartet ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg, holte aber immerhin zwei Remis. Beide Teams stehen unter Zugzwang und benötigen dringend Punkte, um nicht dauerhaft im Tabellenkeller festzustecken. Für Rohrau spricht lediglich der Heimvorteil.