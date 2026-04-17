Musa bleibt bei Germania Bleckenstedt – Fokus auf das Comeback

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Nabil Musa setzen. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, wird der Offensivspieler weiterhin das Trikot der Blau-Gelben tragen.

„Nabil Musa hat noch einiges vor – und wird auch in der kommenden Saison für die Blau-Gelben auflaufen“, heißt es in der Mitteilung. Der Winterneuzugang war erst zur Rückrunde vom SV Lengede zu den Kanalkickern gestoßen und hinterließ bereits in der Vorbereitung einen positiven Eindruck. In der Hinrunde stand er sieben Mal für Lengede auf dem Feld und erzielte dabei fünf Tore, was durchaus beachtlich ist, wenn man wahrnimmt, dass Lengede in diese sieben Partien nur sieben Tore überhaupt schoss. Vorher war Musa für Germania Wolfenbüttel und dem VfL Oker in der Bezirksliga aktiv.

Umso bitterer verlief der weitere Verlauf: „Umso bitterer war die schwere Knöchelverletzung, die ihn bislang daran gehindert hat, sein Pflichtspieldebüt zu geben.“