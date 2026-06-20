Musa Akyürek kehrt zum SV Schopfheim zurück

Musa Akyürek (links) und Sebastian Bormann | Foto: SV Schopfheim

Der SV Schopfheim vermeldet den nächsten Neuzugang für die neue Saison: Vom TuS Maulburg wechselt Musa Akyürek ins Oberfeld. Der Offensivmann kehrt damit nach mehreren Zwischenstationen zum SV Schopfheim zurück, wo er einst in der Jugend ausgebildet wurde und zuletzt in der Saison 2021/2022 auflief. Der 29-Jährige bringt viel Erfahrung mit in die Mannschaft: Bei seinen Stationen beim FC Zell sowie beim FC Schönau sammelte Musa Akyürek in vielen Spielen Bezirksligaerfahrung, zuletzt lief er für den TuS Maulburg in der Kreisliga A auf. „Mit Musa Akyürek kommt ein echter Blau-Weißer ins Oberfeld zurück“, freut sich Sebastian Bormann, Vorsitzender Aktivsport beim SVS. „Für die kommende Saison – ob in der Bezirksliga oder in der Kreisliga A – ist er eine echte Verstärkung.“