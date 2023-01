– Foto: Tobias Sellmaier, Timo Babic

Murrhardter Teams streiten sich um Titel Die Vorrunde in der Fußball-Kreisliga A2 hat der TSC Murrhardt als Spitzenreiter abgeschlossen. Das Feld der Verfolger führt der Stadtrivale VfR an. Eng wird es im Tabellenkeller, denn mindestens fünf Mannschaften müssen absteigen. Die zweite Saisonhälfte beginnt am 19. Februar.