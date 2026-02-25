Murrhardter Derby elektrisiert: Es geht um die Nummer 1 in der Stadt

Die Vorfreude in der Stadt ist greifbar, denn beide Teams starten nach der monatelangen Unterbrechung direkt mit dem emotionalsten aller Duelle. Für Marcel Klink, Trainer des VfR, und seinen Gegenüber Onufrios Michailidis aufseiten des TSC ist diese Begegnung eine echte Standortbestimmung. Ohne langes Abtasten müssen die Spieler sofort ihre Bestleistung abrufen, um in der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren. Die Winterpause war lang, und die Sehnsucht der Fans nach echtem Wettbewerb entlädt sich nun in diesem Derby. Es ist ein Kaltstart, der keine Fehler verzeiht und in dem die Tagesform über den weiteren Verlauf der Rückrunde entscheiden kann.

Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht die sportliche Brisanz dieser Begegnung. Während der FC Welzheim mit 39 Punkten aus 15 Spielen einsam an der Spitze thront und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga fest im Blick hat, tobt dahinter ein enger Kampf um den Relegationsplatz. Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach belegt derzeit mit 31 Punkten den zweiten Rang, dicht gefolgt vom SV Steinbach mit 30 Zählern. Der VfR Murrhardt rangiert mit 28 Punkten auf dem vierten Platz und hat somit die Aufstiegsrelegation in Sichtweite. Der TSC Murrhardt lauert mit 26 Punkten auf dem fünften Platz, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert als die direkte Konkurrenz. Ein Sieg im Derby könnte den TSC also punktemäßig fast an den Stadtrivalen heranbringen und die Aufstiegsträume befeuern.

Die Bilanz des VfR Murrhardt vor dem Derby

Der Gastgeber geht mit einer Bilanz von neun Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen in diesen Spieltag. Mit einem Torverhältnis von 48:28 Treffern hat die Mannschaft von Marcel Klink ihre Offensivkraft bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Dass der VfR weiß, wie man das Derby gewinnt, zeigte das Hinspiel am 31. August 2025, als man den TSC deutlich mit 4:0 besiegen konnte. Diese Dominanz aus dem Spätsommer soll nun wiederholt werden. Dennoch verlief die unmittelbare Vorbereitung nicht völlig reibungslos. Im letzten Testspiel bei der SGM Rosengarten kam der VfR nicht über ein 3:3-Remis hinaus, was zeigt, dass die Defensive nach der Winterpause noch an Stabilität gewinnen muss.

Der TSC Murrhardt und die Hoffnung auf Revanche

Für das TSC-Team von Trainer Onufrios Michailidis bietet das Spiel die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung für die herbe Klatsche im letzten Aufeinandertreffen. Mit acht Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 36:34 steht der TSC solide da. Besonders die Moral der Mannschaft wurde in der Vergangenheit oft gelobt. Dass der TSC den VfR schlagen kann, bewies er im Mai 2025 mit einem 2:1-Erfolg oder im November 2024 mit einem 2:0-Sieg. Die Vorbereitung endete für den TSC jedoch mit einem Dämpfer. Das Testspiel beim TSV Stuttgart/Mühlhausen ging mit 1:3 verloren. Nun muss Onufrios Michailidis seine Spieler so einstellen, dass sie die Fehler der Vorbereitung abstellen und im wichtigsten Spiel des Jahres hellwach sind.

Ein Rückblick auf eine bewegte Derby-Historie

Die Geschichte dieses Duells ist reich an unterschiedlichen Ergebnissen und sportlichen Wendungen. In der Vergangenheit gab es torreiche Begegnungen, wie das 3:3 im April 2023 oder die deutlichen Testspielsiege des VfR in den Jahren 2018 und 2020 mit 8:2 beziehungsweise 7:2 Toren. Auch in der Bezirksliga standen sich beide Klubs bereits gegenüber. Im Jahr 2014 etwa siegte der TSC in einem spektakulären Spiel mit 4:2 beim VfR, während der VfR im März desselben Jahres mit 2:0 die Oberhand behielt. Diese wechselvolle Historie zeigt, dass im Murrhardter Derby alles möglich ist. Es gab Phasen der absoluten Dominanz des einen Vereins, aber auch Zeiten des sportlichen Stillstands mit Unentschieden wie dem 2:2 im Dezember 2009.

Der Faktor Leidenschaft auf dem Platz

Wenn es am Sonntag um 15 Uhr zur Sache geht, werden die taktischen Vorgaben der Trainer Klink und Michailidis zwar wichtig sein, doch oft entscheiden in solchen Partien die Grundtugenden des Fußballs. Kampfgeist, Laufbereitschaft und der unbedingte Wille, keinem Zweikampf aus dem Weg zu gehen, werden das Bild auf dem Rasen prägen. In der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall sind es oft diese emotionalen Momente, die ein Spiel kippen lassen. Der VfR will seine Position als Nummer eins der Stadt festigen und den Druck auf die Aufstiegsplätze erhöhen. Der TSC hingegen möchte mit einem Sieg und einem Spiel in der Hinterhand an der Konkurrenz vorbeiziehen. Es ist angerichtet für einen Fußballnachmittag, der die Fans in Murrhardt bestimmt noch lange beschäftigen wird.