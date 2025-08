Murrhardt II/Kirchenkirnberg: "Haben unser Potenzial nicht abgerufen"

Die Saison 2024/2025 war zum Vergessen – doch in der Vorbereitung auf die neue Runde ist Aufbruchsstimmung spürbar. Die SGM VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg will wieder unangenehm für jeden Gegner sein.

Die abgelaufene Spielzeit in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall verlief für die SGM VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg alles andere als nach Plan. Teammanager Mukram Chaudry findet deutliche Worte zur sportlichen Bilanz: „Wir sind mit der Saison absolut nicht zufrieden. Wir haben unser Potenzial nicht abgerufen und viel zu einfach Spiele hergeschenkt.“ Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass der eigene Anspruch mit dem tatsächlichen Auftreten nicht im Einklang stand.

Doch in der Sommerpause hat sich etwas getan im Team. Die ersten Eindrücke der Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026 machen Mut: „Wir konnten bereits unsere ersten beiden Testspiele deutlich gewinnen und man merkt, dass in der Mannschaft ein ganz anderer Zug drin ist!“, berichtet Chaudry. Er betont: „Jeder ist gewillt, die Mannschaft voran zu bringen.“ Ein Gefühl, das es in dieser Geschlossenheit zuletzt nicht immer gegeben hatte. Die Grundlage für eine bessere Runde scheint gelegt.

Gefragt nach besonderen Einzelspielern, verzichtet der Teammanager bewusst auf Einzelkritik – und lobt stattdessen den Zusammenhalt: „Das ganze Team zieht mit!“ Eine Aussage, die das neue Selbstverständnis des Teams unterstreicht. Statt sich auf Einzelleistungen zu verlassen, soll künftig das Kollektiv den Unterschied machen.