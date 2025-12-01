🗣: Murnaus Saison ist bisher "unfassbar" – Hallbgergmoos lobt Gegner

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Schade, da war mehr drin. Die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht. Wir waren gut im Pressing und hatten einige Balleroberungen. Das Unentschieden zur Halbzeit war in Ordnung und der Start in die zweite Halbzeit genauso wie du es dir wünscht, mit dem Treffer durch Yannick Schad.

Dann passierte leider genau das, was nicht passieren durfte. Wir wurden passiver und sind fast nur noch auf Umschaltmomente gegangen und das in Überzahl. Wir hatten dann noch vier Topchancen, um das Spiel zu schließen, waren im Abschluss aber nicht zwingend genug.

Grünwald hatte dann mehr vom Spiel, daraufhin stellten wir um, was uns eigentlich guttat. Aus dem Spiel haben sie dann keine Chancen mehr kreiert. Mit einem langen Freistoß, tief aus der eigenen Hälfte fällt der Ball dann hinter die Kette und Bornhauser schaltet am schnellsten. Wenn du nach einem Unentschieden gegen Grünwald enttäuscht bist, dann bist du denk ich auf einem guten Weg.

Gestern durften die Jungs sich ärgern, aber heute wird gefeiert. Wir haben vor der Pause die 40 Punkte geknackt und spielen die dritte Vereinsrekordsaison in Serie! Die Männer können stolz auf sich sein!«