Murnauer Reserve schießt Antdorf/Iffeldorf im Hinspiel mit 5:1 ab

Hält seinem Team den Gegner vom Hals: Manuel Pratz (r.) gibt der Murnauer Reserve Ruhe und Stabilität. – Foto: Andreas Mayr

Die Reserve des TSV Murnau gewinnt das Hinspiel der Relegation zur Kreisliga gegen die SG Antdorf/Iffeldorf deutlich. Mit drei Traumtoren riss sie beim Gegner alte Wunden auf.

Sie konnten gar nicht entscheiden, welcher denn nun der schönste Treffer war. „Wir haben einige Traumtore gesehen“, jubilierte der Trainer der Murnauer Fußballer, Stephan Bierling. War’s der Dropkick von Murat Höbekkaya, der zum 3:0 im Kreuzeck einschlug? Oder doch der Freistoß von Nick Ostler, der den Ball beim 4:0 über die Mauer in den Winkel zwirbelte? Oder wie wär’s mit dem Robben-Verschnitt mit Namen Max Jahn, der in bekannter Manier von rechts ins Zentrum zog und zum 5:1 vollstreckte? Mit solchen Fragen durften sich alle jene beschäftigen, die es mit dem TSV Murnau halten. Die Reserve der Drachen riss beim Gegner aus Antdorf und Iffeldorf alte Wunden auf. Bereits vorige Saison (damals gegen Unterammergau) hatte die Spielgemeinschaft im Hinspiel eben jener Relegation praktisch alle Chancen verzockt und 0:5 verloren. Dieses Mal stand es nach Teil eins 5:1 für Murnau. Wobei Trainer Bierling gleich vorbeugte: „Das Ergebnis kann auch ein Fluch sein. Man hat immer mal wieder davon gehört, dass ein Gegner das geschafft hat, aufzuholen.“

Aber dann müssten am Freitag in Antdorf schon andere Teams auf dem Platz stehen. Wenigstens für eine Halbzeit begegneten sich zwei ebenbürtige Mannschaften. Murnaus erste Halbzeit prägte die Nervosität, die sich in wenig Mut nach vorne, einem kapitalen Fehler beim Rückpass sowie einem selbst verschuldeten Konter samt Mega-Chance für die SG ausdrückte. „Haben wir Glück gehabt“, räumt Bierling ein. Die Gäste wiederum überraschten, weil sie doch früher als erwartet zupackten und Murnau so weitestgehend vom eigenen Kasten weghielten.

Nach der Pause kippte die Partie – und dafür gab es gute Gründe. Einmal saugte eine sachliche Ansprache der Trainer alle Ängste ab. Die Räume für eigene Angriffe, betonten Bierling und Co., waren da – sie müssen nur bespielt werden. Mit Manuel Pratz hatten sie kurz vor der Pause schon den perfekten Raumdeuter eingewechselt. Der 38-Jährige ist das einzige Überbleibsel des TSV aus einer Zeit, als sich beide Teams noch Jahr für Jahr in der Kreisliga zankten. „Manu hat eine brutale Ruhe und Stabilität gegeben“, schwärmt sein Coach. Vom Anstoß weg „war gleich eine andere Energie auf dem Platz“.

Ostler eröffnete mit einem schönen Solo über links zum 1:0 (48.). Direkt danach wuchtete Camillo Kaspar einen Eckball im dritten Anlauf ins Tor (49.). Und dann kam Höbekkayas Rakete aus Reihe zwei. Drei Torschützen, die die Geschichte dieses Teams präzise nacherzählen. Die Murnauer Reserve ist eine Patchwork-Familie. Eine Zweckgemeinschaft mit den ganzen A-Jugendlichen, die vor der Saison unfreiwillig verheiratet wurde. Kaspar wollte eigentlich im Winter schon weg, sein neuer Verein aber verhunzte den Wechsel, und er stellte sich in den Dienst des TSV. Ostler wechselt nach der Relegation nach Peiting, erwies dem Verein seiner Jugend einen letzten Dienst. Höbekkaya verbringt schon die ganze Saison als Edeljoker zwischen Kreis- und Landesliga.

Und dann ist da noch Pratz, die treue Seele, die überall einspringt, wo sie gebraucht wird, weil sie einfach den Fußball liebt. Alle eint eine letzte große Mission für den Verein, der ihnen allen viel gegeben hat. In Hälfte zwei pinselten die Gastgeber ein Meisterwerk auf den nassen Rasen. Selbst die ganz Jungen kochten ihre Gegenspieler in den Zweikämpfen ab, zogen clever die Fouls und Gelben Karten. In diesen 45 Minuten war ein Klassenunterschied zu sehen, der sich nach Wunsch der Murnauer Reserve gerne über Freitag hinaus in der Kreisliga beibehalten lässt.