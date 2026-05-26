Murnauer Reserve schickt Peißenberg in die Kreisklasse Kreisliga von Andreas Mayr · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Antreiber und Vollstrecker: Camillo Kaspar erzielt gegen Peißenberg das Tor des Tages. – Foto: Mayr

Die TSV Murnau II gewinnt gegen Peißenberg und bleibt zum vierten Mal in einem Monat ohne Gegentor. Der Gegner steigt aus der Kreisliga ab.

Bei aller Freude über diesen großen Sieg war es Andreas Haidl wichtig, die Etikette zu wahren. Aus Respekt vor den Fußballern aus Peißenberg und ihrem Schicksal verzichteten die Murnauer auf das große Gegröle nach dem 1:0-Sieg. „Das gehört sich. Wenn eine Mannschaft absteigt, ist das traurig“, sagt der Trainer der TSV-Reserve. Die Peißenberger stiegen nach sieben Jahren wieder aus der Kreisliga ab, waren entsprechend niedergeschlagen. Coach Heini Christl brauchte, um das Geschehene zu verdauen, äußerte sich erst am Tag danach. So tief saß der Schmerz bei den Gästen. Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau II TSV Peißenberg Peißenberg 1 0 Abpfiff Profiteure des Tages waren die Murnauer. Der ganze Spieltag entfaltete sich nach ihrem Gusto. Aying (0:5 in Peiting) und Altenstadt (1:1 in Münsing) patzten. Passiert das am letzten Spieltag erneut, ermöglicht das den Drachen nun die Chance auf den direkten Klassenerhalt in Berg. Haidl bekam davon erst nach der eigenen Partie mit, blendete den Lärm geflissentlich aus. „Wir müssen eh unsere Hausaufgaben machen“, erklärt der Coach. Er selbst wird fehlen, hat doch seinen Pfingsturlaub lange vor der Amtsübernahme in Murnau gebucht. Aber so wie die TSV-Männer derzeit eingestellt sind, sollte das nur ein kleines Problem darstellen. Zum vierten Mal innerhalb eines Monats blieben sie ohne Gegentor. Beim ersten Training unter Haidl, damals im Winter, hatte der Coach diese Maxime aufgestellt. „Es hat eine Zeit gebraucht, bis wir das umsetzen und daran glauben. Das musste erst in die Köpfe der Spieler.“