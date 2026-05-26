Murnauer Reserve schickt Peißenberg in die Kreisklasse

Die TSV Murnau II gewinnt gegen Peißenberg und bleibt zum vierten Mal in einem Monat ohne Gegentor. Der Gegner steigt aus der Kreisliga ab.
Bei aller Freude über diesen großen Sieg war es Andreas Haidl wichtig, die Etikette zu wahren. Aus Respekt vor den Fußballern aus Peißenberg und ihrem Schicksal verzichteten die Murnauer auf das große Gegröle nach dem 1:0-Sieg. „Das gehört sich. Wenn eine Mannschaft absteigt, ist das traurig“, sagt der Trainer der TSV-Reserve. Die Peißenberger stiegen nach sieben Jahren wieder aus der Kreisliga ab, waren entsprechend niedergeschlagen. Coach Heini Christl brauchte, um das Geschehene zu verdauen, äußerte sich erst am Tag danach. So tief saß der Schmerz bei den Gästen.
Profiteure des Tages waren die Murnauer. Der ganze Spieltag entfaltete sich nach ihrem Gusto. Aying (0:5 in Peiting) und Altenstadt (1:1 in Münsing) patzten. Passiert das am letzten Spieltag erneut, ermöglicht das den Drachen nun die Chance auf den direkten Klassenerhalt in Berg. Haidl bekam davon erst nach der eigenen Partie mit, blendete den Lärm geflissentlich aus. „Wir müssen eh unsere Hausaufgaben machen“, erklärt der Coach. Er selbst wird fehlen, hat doch seinen Pfingsturlaub lange vor der Amtsübernahme in Murnau gebucht. Aber so wie die TSV-Männer derzeit eingestellt sind, sollte das nur ein kleines Problem darstellen. Zum vierten Mal innerhalb eines Monats blieben sie ohne Gegentor. Beim ersten Training unter Haidl, damals im Winter, hatte der Coach diese Maxime aufgestellt. „Es hat eine Zeit gebraucht, bis wir das umsetzen und daran glauben. Das musste erst in die Köpfe der Spieler.“
Mittlerweile identifizieren sich die Reserve-Kicker mit diesem Stil. Zumal sie sich so auch das Spielglück verdienten. Entweder landete ein Versuch der Gäste am Pfosten. Über diese und viele weitere Szenen aus der zweiten Hälfte wird noch zu reden sein. Denn da gab der TSV ein erst ordentliches Spiel aus der Hand. „Wieder mal nicht geschafft, die Kontrolle bei uns zu halten.“ Die Gastgeber fütterten die Peißenberger mit ihren Nachlässigkeiten an. Haidl erklärt das auch mit der mentalen Müdigkeit nach überaus fordernden Spielen. „Die letzten Wochen waren sehr viel.“
Glücklicherweise hatten die Drachen davor ihren Job gemacht. Früh drückten sie Peißenberg in die eigene Hälfte, ohne groß zu glänzen. „Es war kein schönes Spiel, aber am Ende der Saison wird auch kein Schönheitspreis vergeben.“ Das einzige Tor fiel früh nach einem schnell ausgeführten Einwurf, eine Flanke später schob Camillo Kaspar ein. Die Gäste beschränkten sich zunächst aufs nadelstichartige Konterspiel, das sie aber kaum entfalten konnten. „Hatten wir weitestgehend im Griff.“ Am Ende würgten sich die Murnauer doch noch ins Ziel und erfüllten die erste Teil-Mission: Der direkte Abstieg ist abgewendet.