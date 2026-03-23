Murnauer Reserve kassiert späten Knock-out bei der DJK Waldram

Aller Einsatz half nichts: Felix Laar (r.) und seine Murnauer ließen sich am Ende doch den Schneid abkaufen. – Foto: Oliver Rabuser

Die Murnauer Reserve verliert trotz zweimaliger Führung mit 2:3. In den letzten Minuten zeigt sich das junge Team zu naiv.

Bis zur Pause passte der Auftritt. „Wir sind gut reingekommen und auch verdient in Führung gegangen.“ Verantwortlich dafür zeichnete Felix Laar. Zuvor zog Josef Bierling gegen Keeper Tobias Hagenbuchner den Kürzeren. Lange hatte der Vorsprung gleichwohl nicht Bestand. Nach einer konfliktreichen Dreiecksbeziehung zwischen Torhüter Konstantin Humpa, einem seiner Verteidigerkollegen und einem schreiend zu Boden sinkenden DJK-Spieler entschied der Unparteiische auf Strafstoß, den die Heimelf zum 1:1 nutzte. „Blöd, dass wir im Gegenzug gleich den Ausgleich bekommen“, bedauert Haidl.

Einem gefälligen Beginn folgt das bittere Ende. Die Murnauer Reserve bietet bei der DJK Waldram bis zur Pause eine ordentliche Leistung, geht in Führung und holt später einen Rückstand auf. Mit einer der letzten Aktionen aber schlagen die Gastgeber noch einmal zu und siegen – 3:2. „Dieses Los hast du, wenn man unseren Altersdurchschnitt sieht“, kommentiert Andreas Haidl die unglückliche Niederlage, die den Drachen wieder mehr Kummer im Tabellenkeller der Kreisliga beschert.

Personelle Wechsel beim TSV Murnau II in der zweiten Halbzeit

Im zweiten Abschnitt nahm der TSV mit Blick auf die Belastungssteuerung – einige A-Jugendliche mussten am Sonntag noch einmal ran – diverse personelle Änderungen vor. Die hatten erkennbare Auswirkungen. Haidl sah einen „leichten Bruch im Spiel“ seiner Mannschaft. „Wir waren nicht mehr so mutig.“ Die Folge: Das 2:1 der Wolfratshauser nach einer Flanke von außen. Was dann hinten raus passierte, ärgerte den Coach gewaltig.

„Wenn wir schon zurückkommen, musst du den Punkt auch verteidigen“, moniert Haidl das „Laissez-faire-Vorgehen“ im Defensivverhalten. Auf gut Deutsch: „Wir waren die letzten zehn Minuten sehr naiv.“ Zunächst egalisierte Lukas Kästele den Spielstand per Kopf nach einem Eckstoß. Danach aber häuften sich die Ballverluste im Spielaufbau. Letztlich war ein weiter Einwurf Ursache des finalen Desasters. David Velickovski hielt den Schlappen hin – 2:3. „Schade, auch ein Punkt hätte uns wieder gutgetan.“